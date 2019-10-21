Политика

11:56 21.10.2019

Суд обязал Генпрокуратуру возобновить дело о незаконном вмешательстве НАБУ в президентские выборы в США – Деркач

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Суд обязал Генпрокуратуру возобновить дело о незаконном вмешательстве НАБУ в президентские выборы в США – Деркач

Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу народного депутата Андрея Деркача на отмену постановления Генеральной прокуратуры относительно закрытия уголовного производства о незаконном вмешательстве представителей Национального актикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в президентские выборы в США.

Скан-копии соответствующего решения суда №4201700000000247 Деркач разместил на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

По его словам, уголовное производство о вмешательстве в выборы в США, открытое Генпрокуратурой в 2017 году и закрытое в январе 2019 года, будет возобновлено.

"Это означает, что новой власти и новому руководству Генпрокуратуры предстоит вывести Украину из международного скандала, в который ее завел Порошенко и представители НАБУ, и восстановить международную репутацию нашего государства. Я также передам в Генпрокуратуру все обнародованные мною материалы, которые получил от журналистов-расследователей в рамках 11 уголовных производств. Все эти факты незаконных "сливов" информации, а также вмешательства украинских правоохранителей во внутреннюю политику США должны быть приобщены к расследованию", – говорится в сообщении народного депутата.

Согласно жалобе Деркача, суть незаконно закрытого производства состоит во вмешательстве в выборы президента США организованной преступной группы в составе руководства НАБУ, а также разглашения данных досудебного расследования должностными лицами НАБУ.

По мнению нардепа, это осуществлялось путем незаконной публикации информации против руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта, данная информация сомнительна и могла быть сфальсифицирована сотрудниками посольства США в Украине и НАБУ.

"Директор НАБУ Артем Сытник не имел права разглашать такую информацию до полного завершения расследования. Таким образом, он грубо нарушил закон Украины", – сообщил Деркач.

В своем заявлении о преступлении Деркач отметил, что незаконное вмешательство руководства НАБУ и других должностных лиц Украины в избирательную кампанию США нанесло значительный ущерб украино-американским отношениям.

Как сообщалось, 9 октября Деркач обнародовал служебную переписку НАБУ и посольства США, согласно которой первый заместитель НАБУ Гизо Углава через свою помощницу Полину Чиж длительное время предоставлял посольству США информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США.

Согласно его данным, сотрудница НАБУ Полина Чиж получила указание от сотрудницы посольства США Анны Емельяновой предоставить информацию по делу бывшего министра экологии и владельца "Burisma Group" Николая Злочевского. Народный депутат также обнародовал суммы денег, которые переводят представителям "Burisma Group" , в том числе и Хантеру Байдену.

По словам Деркача, Шокин неоднократно обращался к директору НАБУ Сытнику в рамках уголовного производства по Burisma, но постоянно получал формальные отписки. Деятельность Шокина, по мнению нардепа, вызвала "неприкрытое раздражение Джо Байдена", и его пятый в течении двух лет визит в Киев, 7-8 декабря 2015 года, был посвящен решению вопроса отставки Виктора Шокина из-за дела Злочевского и "Burisma Group".

Как сообщал Деркач, "предметом давления стал $1 млрд кредитной гарантии, который США должны были предоставить Украине".

Теги: #деркач #набу #выборы
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