Политика

15:27 17.10.2019

Вице-президент ассоциации водоканалов Бабий претендует на должность члена НКРЭКУ

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Вице-президент ассоциации водоканалов Бабий претендует на должность члена НКРЭКУ

Вице-президент ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий претендует на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), свидетельствует информация в Едином государственном реестре деклараций.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Теги: #бабий #кадры #нкрэку
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