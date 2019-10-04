Политика

09:41 04.10.2019

Директор ГБР должен иметь больше полномочий – Труба

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Директор ГБР должен иметь больше полномочий – Труба

Руководитель Государственного бюро расследований (ГБР) должен иметь больше полномочий, чем ему предоставляет нынешнее законодательство. Такое мнение высказал директор Бюро Роман Труба в интервью ТСН.ua.

Прежде всего, речь идет об обязанности директора согласовывать решения со своими заместителями.

«Законодатель не прописывает механизм этого согласования. А за сколько дней заместители должны дать такое согласование? За день, за 10 дней, возможно, за месяц? Если заместитель не дает такого согласования, какое решение должен принять директор?», - объяснил Труба.

При этом, подчеркнул он, закон возлагает ответственность за деятельность ГБР на главу этого ведомства.

«Если директор несет такую ответственность, он должен иметь такие полномочия. В этом случае полномочия должны равняться ответственности», - отметил Труба.

Кроме того, директор ГБР не имеет полномочий по привлечению сотрудников этого ведомства к дисциплинарной ответственности.

«Я работаю полтора года, и я не могу пока ни одного работника привлечь к ответственности. Эффективно ли это? Я вам отвечу – нет, не эффективно. Мы стараемся сделать, чтобы конкурсный отбор и назначение работников было идеальным, и мы брали максимально эффективных людей. Но всегда есть риски, что работник может совершить дисциплинарное нарушение», - сказал Труба.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в своем законопроекте 2611 предлагает расширить полномочия директора ГБР. Документ отменяет обязательное согласование решений с заместителями и предоставляет руководителю Бюро право привлекать сотрудников к административной ответственности.

Верховная Рада приняла закон о создании Государственного бюро расследований 12 ноября 2015 года. В 2017 году конкурс на должность главы Бюро выиграл Роман Труба, который до этого работал в органах прокуратуры. 27 ноября 2018 года ГБР приступила к правоохранительной деятельности. В компетенцию ведомства входит расследование преступлений, совершенных высшими чиновниками, судьями, работниками правоохранительных органов, а также военные преступления.

Теги: #труба
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