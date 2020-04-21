События

12:01 21.04.2020

Экс-директор ГБР Труба сообщил о готовящемся ему подозрении

1 мин читать
Экс-директор ГБР Труба сообщил о готовящемся ему подозрении

Экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что власть планирует выдвижение ему подозрений, и он намерен жестко отреагировать на этот вызов.

"В ближайшее время власти намерены сообщить о подозрении. Вызов принимаю. Я отвечу жестко", - написал Труба в своем Телеграм-канале во вторник.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский уволил Трубу с должности директора ГБР и назначил временно исполняющей директора ведомства Ирину Венедиктову, которая является народным депутатом фракции "Слуга народа" и возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики. Труба подал иск о признании незаконным президентского указа о досрочном прекращении его полномочий на посту директора ведомства.

Ранее адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что подтверждение канадскими экспертами идентичности голоса Трубы на записях доказывает политический характер преследований Порошенко. Сам Труба скептически оценил результаты канадской экспертизы.

Впоследствии суд подтвердил, что Труба искусственно создавал основания для обращения следователей ГБР с ходатайствами не в Шевченковский, а в Печерский райсуд Киева, о чем сообщили адвокаты Порошенко.

Теги: #гбр #подозрение #труба
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:57 18.04.2020
СБУ сообщила о подозрении  боевику НВФ  «ЛНР»

СБУ сообщила о подозрении  боевику НВФ  «ЛНР»

11:24 16.04.2020
Вятрович расценивает его вызов на допрос в ГБР по делу об организации посвященного Голодомору международного форума как репрессии против оппозиции

Вятрович расценивает его вызов на допрос в ГБР по делу об организации посвященного Голодомору международного форума как репрессии против оппозиции

10:44 15.04.2020
Вятрович сообщил, что его вызвали на допрос в ГБР по делу о проведении форума, посвященного годовщине памяти жертв Голодомора

Вятрович сообщил, что его вызвали на допрос в ГБР по делу о проведении форума, посвященного годовщине памяти жертв Голодомора

18:45 14.04.2020
В Донецкой области во время учений взорвался миномет, один военнослужащий погиб, восем ранены - ГБР

В Донецкой области во время учений взорвался миномет, один военнослужащий погиб, восем ранены - ГБР

15:38 14.04.2020
ГБР: Допрос Черновол состоялся, она отказалась от дачи показаний

ГБР: Допрос Черновол состоялся, она отказалась от дачи показаний

12:44 14.04.2020
Черновол: давать показания в ГБР не буду, чтобы других "майдановцев" не привлекали к ответственности

Черновол: давать показания в ГБР не буду, чтобы других "майдановцев" не привлекали к ответственности

11:52 14.04.2020
В ГБР отрицают возможность задержания Черновол после уведомления о подозрении

В ГБР отрицают возможность задержания Черновол после уведомления о подозрении

14:52 13.04.2020
Черновол считает, что будет взята под стражу после допроса в ГБР 14 апреля

Черновол считает, что будет взята под стражу после допроса в ГБР 14 апреля

20:18 12.04.2020
Порошенко обвинил ГБР во лжи о событиях на Майдане 18 февраля 2014

Порошенко обвинил ГБР во лжи о событиях на Майдане 18 февраля 2014

03:28 12.04.2020
ГБР начало расследование причин аварийной посадки МИГ-29 в Мелитополе

ГБР начало расследование причин аварийной посадки МИГ-29 в Мелитополе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ситуация с пожарами в зоне ЧАЭС и Житомирской области нормализуется, показатели загрязнения воздуха в столице в норме

Карантинные меры в Киеве будут ослаблены после прохождения пика заболеваемости Covid-19, который ожидается через неделю-две - Кличко

В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 42 новых случая заболевания COVID-19 , из них 4 медика - Кличко

Кличко отстранил Поворозника от исполнения обязанностей на время расследования и назначил и.о. первого заместителя главы КГГА Мондриевского

Всеукраинской переписи населения в 2021г, скорее всего, не будет - Немчинов

ПОСЛЕДНЕЕ

Французский мальчик с коронавирусом не заразил ни одного из 170 человек, с которыми контактировал - газета

Ситуация с пожарами в зоне ЧАЭС и Житомирской области нормализуется, показатели загрязнения воздуха в столице в норме

Карантинные меры в Киеве будут ослаблены после прохождения пика заболеваемости Covid-19, который ожидается через неделю-две - Кличко

Кличко анонсировал открытие виртуального детского сада в четверг

В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 42 новых случая заболевания COVID-19 , из них 4 медика - Кличко

Кличко отстранил Поворозника от исполнения обязанностей на время расследования и назначил и.о. первого заместителя главы КГГА Мондриевского

Конте на этой неделе представит план постепенного выхода Италии из карантина

Немчинов: Сейчас бюджет секретариата Кабмина - это бюджет выживания

Всеукраинской переписи населения в 2021г, скорее всего, не будет - Немчинов

У 5 украинских пограничников диагностирован Covid-19 – Госпогранслужба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА