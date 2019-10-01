Политика

11:48 01.10.2019

Минские договоренности дают сбой, к переговорам по Донбассу надо привлекать США - глава МИД Беларуси

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Минские договоренности дают сбой, к переговорам по Донбассу надо привлекать США - глава МИД Беларуси

Министр иностранных Беларуси Владимир Макей констатирует недостаточную эффективность минских договоренностей и подчеркивает необходимость привлечения США к переговорам по урегулированию на Донбассе.

"Мы видим, что прошло определенное время, а вот эта работа в нормандском формате, минские договоренности все-таки дают сбой. Значит, где-то не до конца договорились, что-то, может быть, не до конца предусмотрели, не подстраховались по всем тем направлениям, по которым в Минске были достигнуты договоренности", - сказал Макей в интервью, опубликованном на сайте белорусского МИД.

"Но если мы видим, что не получается в таком формате, понимаем, что, наверно, все-таки без Соединенных Штатов Америки этот вопрос не удастся урегулировать, давайте попробуем привлечь США к этому вопросу, если они к этому готовы, если они готовы внести вклад в урегулирование этого конфликта", - считает министр.

По его мнению, данной логикой руководствовался президент Беларуси Александр Лукашенко, который неоднократно инициировал привлечение США к переговорам. "Именно из этого исходил, как я понимаю, глава белорусского государства, внося это предложение", - отметил Макей.

Глава МИД уверен, что "Украина сегодня оказалась, скажем так, на перекрестке интересов различных держав, в том числе и США". "Интерес США здесь однозначно присутствует. Мы это видим по последним событиям, заявлениям и американских официальных лиц, и европейских. Европа заинтересована в том, чтобы урегулировать эту ситуацию", - полагает он.

При этом, "если там присутствует интерес США, то без участия США этот конфликт вряд ли будет урегулирован", - добавил министр.

Между тем, основным условием успеха переговоров должно стать стремление сторон разрешить этот конфликт, подчеркивает Макей. "Должна быть искренняя заинтересованность всех вовлеченных сторон. В противном случае можно собираться много раз, но толку никакого не будет", - сказал он.

Теги: #ткг #оос #беларусь #сша #минские_соглашения #минск
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