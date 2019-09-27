Делегация Украины в ПАСЕ будет работать с союзниками, чтобы доносить общую позицию в Ассамблее и добиваться перезагрузки организации – Ясько

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которая решила не подавать на утверждение полномочия новую делегацию Верховной Рады, будет усиливать работу с партнерами, чтобы в повестке дня Ассамблеи позиция Украины шла из разных источников, заявляет глава делегации Елизавета Ясько (фракция "Слуга народа").

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" на вопрос о том, есть ли потребность представлять Украину в органах ПАСЕ, не участвуя в сессии, Ясько ответила, что такая потребность "конечно, есть".

"Совет Европы является стратегически важной организацией в контексте защиты прав человека, свобод и демократии. Однако физическое присутствие не всегда обеспечивает защиту национальных интересов", - сказала она.

"Главное - это отстаивать интересы Украины, увеличивать количество партнеров и союзников, углублять сотрудничество с существующими. Делать так, чтобы в повестке дня ассамблеи звучала наша позиция не только нашими устами", - заявила глава украинской делегации.

"Мы работаем над тем, чтобы иметь общую позицию с нашими партнерами и чтобы наш голос имел одну общую и единую позицию", - добавила она

Вместе с тем Ясько подчеркнула, что отказ Украины от участия в работе ПАСЕ является единственно возможной и правильной реакцией.

Она пояснила, что таким образом делегация высказала сильную политическую позицию, несогласие с возвращением РФ в ПАСЕ без выполнения условий резолюций.

Ясько отметила, что украинская делегация считает это опасным прецедентом и намерена отставить интересы не только Украины, но и всех стран-членов Совета Европы, у которых упало доверие к организации.

"Мы должны делать максимально, чтобы играть ключевую роль в перезагрузке ПАСЕ, поэтому выбранный нами способ неучастия в сессии пока является правильным для создания понятного политическом сигнала", - заявила глава делегации.

Ранее народный депутат из фракции "Европейская солидарность", член делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко заявил, что Украина утратит возможность представительства не только на сессии Ассамблеи, но и в комитетах минимум на два месяца, если Верховная Рада не подаст до понедельника, 30 сентября, свою новую делегацию для утверждения на ближайшей сессии в октябре.

20 сентября состоялось учредительное собрание делегации Верховной Рады в ПАСЕ. Возглавила делегацию нардеп из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько. Первым заместителем главы делегации избрали нардепа от "Батькивщины" Сергея Соболева, а заместителем – представителя фракции "Голос" Рустема Умерова. В состав украинской делегации входят, в частности, Юлия Лёвочкина от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", Сергей Соболев от "Батькивщины" и Алексей Гончаренко от "Евросолидарности", которые представляли в ПАСЕ Раду 8-го созыва.

23 сентября Ясько опубликовала заявление украинской делегации о решении не подавать свои полномочия на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года. "Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины", - сказано в заявлении.

Гончаренко заявил, что представители предыдущей делегации украинского парламента, которые вошли в ее новый состав, планируют посетить сессию ПАСЕ.

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" не поддержала решение украинской делегации в Ассамблее об отказе от участия в работе осенней сессии и приняла решение делегировать на сессию своего представителя Юлию Левочкину.