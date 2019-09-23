Политика

14:27 23.09.2019

"Формула Штайнмайера" не может быть указанием по урегулированию на Донбассе для украинской власти, считает Порошенко

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"Формула Штайнмайера" не может быть указанием по урегулированию на Донбассе для украинской власти, считает Порошенко

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает так называемую "формулу Штайнмайера" неприемлемой для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Посмотрите, что происходит с ситуацией по позиции безопасности. То они пытались натянуть нам на уши не существующую нигде "формулу Штайнмайера". Оказывается, у них была цель провести выборы одновременно весной по всей стране, включая оккупированную территорию", - сказал он в понедельник на брифинге в Киевской ячейке партии "Европейская солидарность".

Порошенко убежден, что только мощная публичная волна не дала возможности провести выборы под дулами российских оккупационных войск, без участия украинских партий, украинского ЦИК.

"Много сказано об этом, но эта формула Штайнмайера в интерпретации Путина, который поручил ее сформулировать Лаврову. Это не является указаниями ни для украинской власти, ни для украинского государства, ни для украинского народа", - заявил политик.

Теги: #формула_штайнмайера #порошенко
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