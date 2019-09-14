Политика

18:10 14.09.2019

Волкер и Сурков работают над будущей встречей

1 мин читать
Волкер и Сурков работают над будущей встречей

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил о подготовке встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

"Мы последние пару недель пытаемся назначить встречу. Надеюсь, в скором времени это удастся", - сказал он на брифинге в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в субботу в Киеве.

Волкер уточнил, что в случае необходимости США могли бы также стать частью переговорного процесса, расширив "нормандский формат".

"Вопрос на самом деле не в формате. Мы поддерживаем "нормандский формат". Мы напрямую и часто общаемся с Францией, Германией, Украиной и у нас также есть канал двусторонней связи с Россией. Проблема в позиции России, которую они высказывают на таких встречах", - пояснил дипломат.

Теги: #сурков #волкер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:19 14.09.2019
Угроза России перекрыть транзит через Украину как рычаг давления на Киев все меньше что-то значит, считает Волкер

Угроза России перекрыть транзит через Украину как рычаг давления на Киев все меньше что-то значит, считает Волкер

17:03 14.09.2019
Волкер: свободные выборы на Донбассе могут быть только после решения вопросов безопасности, а это зависит от РФ

Волкер: свободные выборы на Донбассе могут быть только после решения вопросов безопасности, а это зависит от РФ

16:33 07.09.2019
Волкер надеется, что нынешний обмен заключенными станет импульсом для полного выполнения Минских договоренностей

Волкер надеется, что нынешний обмен заключенными станет импульсом для полного выполнения Минских договоренностей

23:59 29.08.2019
США поддерживают новоизбранный Кабмин Украины в продвижении реформ и стремлении к восстановлению территориальной целостности страны – Волкер

США поддерживают новоизбранный Кабмин Украины в продвижении реформ и стремлении к восстановлению территориальной целостности страны – Волкер

20:06 26.08.2019
США удовлетворены работой нормандского формата, но готовы поддержать и другие встречи

США удовлетворены работой нормандского формата, но готовы поддержать и другие встречи

14:05 25.08.2019
Продолжение давления на Россию путем дальнейшего укрепления санкций обсудили Порошенко и Волкер

Продолжение давления на Россию путем дальнейшего укрепления санкций обсудили Порошенко и Волкер

13:35 24.08.2019
Волкер: Очень надеюсь, что обмен удерживаемых в Украине и России состоится

Волкер: Очень надеюсь, что обмен удерживаемых в Украине и России состоится

20:04 11.08.2019
США, Германия и Франция проведут консультации по нормандскому формату – Волкер

США, Германия и Франция проведут консультации по нормандскому формату – Волкер

19:35 06.08.2019
Волкер разочарован нарушениями перемирия на Донбассе

Волкер разочарован нарушениями перемирия на Донбассе

13:30 06.08.2019
Волкер направил запрос на встречу с Сурковым, сообщают в Москве

Волкер направил запрос на встречу с Сурковым, сообщают в Москве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский хотел бы разведения войск по всей линии разграничения, а не на отдельных участках

Выборы на Донбассе не будут на условиях боевиков - Пристайко

Зеленський ветував Виборчий кодекс, ухвалений ВР VIII скликання, який передбачає пропорційну виборчу систему

Зеленский ветировал принятый Радой 8-го созыва Избирательный кодекс, предусматривающий пропорциональную избирательную систему

Разумков: выборы на Донбассе могут проводиться только по законам Украины, а увольнение членов ЦИК здесь ни при чем

ПОСЛЕДНЕЕ

Члены Кабмина вместе с нардепами будут готовить закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО – Пристайко

Зеленский хотел бы разведения войск по всей линии разграничения, а не на отдельных участках

Выборы на Донбассе не будут на условиях боевиков - Пристайко

Лайчак о миротворцах на Донбассе: нужно развести войска, затем думать об этой идее

Пристайко: мы фокусируемся на Донбассе, так как надеемся достичь успеха, позволяющего двигаться в дальнейшем и по Крыму

Лайчак: "Формула Штайнмайера" – хорошая основа для выполнения Минских соглашений

Премьер Украины считает перспективным проект водного пути между Балтийским и Черным морями

У Рады есть 30 дней для доработки Избирательного кодекса – "Опора"

Венгрия не пойдет на уступки по линии НАТО для Украины, пока не решит все вопросы с Киевом - Кулеба

Квасьневский посоветовал Зеленскому не брать на себя слишком много полномочий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА