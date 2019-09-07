Политика

15:15 07.09.2019

В Совете Европы приветствуют освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией

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В Совете Европы приветствуют освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией

Представитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хольтген заявил, что освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией является важным шагом для нормализации отношений между государствами.

"Мы приветствуем освобождение заключенных Россией и Украиной сегодня. Это важный и обнадеживающий шаг в направлении нормализации отношений между двумя государствами-членами Совета Европы. Мы готовы помочь в процессе примирения на основе Европейского суда по правам человека", - говорится в сообщении официального представителя генерального секретаря Совета Европы Даниэля Хольтгена на его странице в Твиттере.

Теги: #совет_европы #обмен_пленными
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