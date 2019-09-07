В Совете Европы приветствуют освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией

Представитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хольтген заявил, что освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией является важным шагом для нормализации отношений между государствами.

"Мы приветствуем освобождение заключенных Россией и Украиной сегодня. Это важный и обнадеживающий шаг в направлении нормализации отношений между двумя государствами-членами Совета Европы. Мы готовы помочь в процессе примирения на основе Европейского суда по правам человека", - говорится в сообщении официального представителя генерального секретаря Совета Европы Даниэля Хольтгена на его странице в Твиттере.