Политика

11:21 04.09.2019

"Слуга народа" предлагает урегулировать назначение членов Нацсовета телерадиовещания и защитить цифровое вещание от непрозрачных компаний

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"Слуга народа" предлагает урегулировать назначение членов Нацсовета телерадиовещания и защитить цифровое вещание от непрозрачных компаний

Народные депутаты Украины из фракции "Слуга народа" предлагают урегулировать процедуру назначения Верховной Радой членов Национального совета по вопросам телерадиовещания по квоте парламента для обеспечения беспрерывности работы регулятора и обезопасить общенациональное цифровое вещание от частных компаний с непрозрачной структурой собственности.

Соответствующие законопроекты внесли в парламент народные депутаты Евгения Кравчук, Никита Потураев, Александр Ткаченко, Гео Лерос и Павел Сушко.

Как сообщила на своей странице в Facebook замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, законопроектом №2036 предлагается внести изменения в закон "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" и "утвердить, наконец, адекватную процедуру назначения и увольнения членов Нацсовета".

"Я напомню, что действующее законодательство предусматривает двухмесячное отсутствие членов Нацсовета, назначаемых по квоте Верховной Рады, пока длится процедура отбора и их назначения. Мы считаем это недопустимым и хотим обеспечить непрерывную работу регулятора", - указала она.

Кравчук подчеркнула важность второго законопроект №2035, от которого "фактически зависит информационная безопасность Украины".

"Суть в том, что сегодня общенациональное цифровое эфирное вещание зависит от частных компаний с непрозрачной структурой собственности и неизвестными конечными бенефициарами", - пояснила она.

Депутат напомнила о компании-операторе цифрового сигнала "Зеонбуд", которая появилась еще во времена премьерства Виктора Януковича, а за время его президентства власть превратила ее в монополиста.

"Кто стоит за этой компанией, неизвестно. 100%-я доля в уставном капитале принадлежат кипрской компании. Кипрская компания, в свою очередь, принадлежит пяти другим компаниям, четыре из которых зарегистрированы на Британских Виргинских островах, и одна - в Белизе. Своими конечными бенефициарами ООО "Зеонбуд" указывает пять граждан Латвии и одно гражданина Великобритании. Вот таким нехитрым образом все общенациональное цифровое наземное эфирное вещание сейчас контролируется компанией-фигурантом многочисленных журналистских расследований. Кстати, в разное время эту компанию связывали с "регионалами", а то и с россиянами", - указала она.

Кравчук сообщила, что в этом законопроекте депутаты прописали целый ряд требований к учредителям, участникам, владельцев провайдеров программной услуги, а также операторам телекоммуникаций с общенациональным покрытием, которые "будут гарантировать невозможность противоправного воздействия государства-агрессора на информационное пространство Украины".

Теги: #нацсовет_по_тв_и_радиовещанию #слуга_народа
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