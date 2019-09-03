Разумков утверждает, что закон об отмене депутатской неприкосновенности принят без нарушений

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что процедура о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предусмотрена отмена полной неприкосновенности народных депутатов, была соблюдена, и у оппонентов нет оснований обращаться в Конституционный суд.

"Я считаю, что нет… я считаю, что мы выдержали процедуру", - сказал Разумков журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник.

При этом он отметил, что всегда можно найти какой-то пункт, по которому можно будет возвратиться и сказать, что он "не совсем отвечает, не в полном объеме был выполнен".

"Но если мы идем по общим процедурам, которых мы придерживались при рассмотрении этого закона, то я уверен, что решение о его принятии полностью отвечает действующему законодательству и политически, и юридически", - добавил спикер.