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18:56 10.04.2020

КС закрыл производство по представлению депутатов о толковании депутатской неприкосновенности

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КС закрыл производство по представлению депутатов о толковании депутатской неприкосновенности

Конституционный суд Украины (КС) закрыл производство по представлению 59 народных депутатов Украины относительно толкования норм Конституции, гарантирующих депутатскую неприкосновенность.

"9 апреля Большая палата Конституционного суда Украины на закрытой части пленарного заседания продолжила рассмотрение дела по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений части третий статьи 62, части первой, третей статьи 80 Конституции Украины. По результатам ее рассмотрения принято определение о закрытии конституционного производства в указанном деле", - говорится в сообщении, размещенном на сайте КС.

Авторы конституционного представления просили КС истолковать нормы Основного закона, которые регламентируют депутатскую неприкосновенность.

В частности, парламентарии просили суд истолковать, включает ли в себя депутатская неприкосновенность запрет нарушения тайны переписки и телефонных разговоров, считается ли нарушением депутатской неприкосновенности прослушивание парламентария во время его общения с третьими лицами и видеоконтроля мест общего доступа, где он находится, если на то не было согласия Верховной Рады.

Также авторы представления просили разъяснить, может ли обвинение основываться на доказательствах, полученных с нарушением депутатской неприкосновенности.

Теги: #неприкосновенность #кс
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