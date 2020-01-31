Политика

16:00 31.01.2020

В КС Украины поступило представление 50 нардепов о конституционности закона об ограничении депутатской неприкосновенности

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В КС Украины поступило представление 50 нардепов о конституционности закона об ограничении депутатской неприкосновенности

 В Конституционный суд Украины в пятницу, 31 января, поступило конституционное представление о неприкосновенности народных депутатов, сообщает пресс-служба суда.

"В Конституционный суд Украины 31 января поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона Украины "О внесении изменений в ст.80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)" от 3 сентября 2019 № 27-IX", - говорится в сообщении.

Текст данного конституционного представления размещен на сайте КС в рубрике "На рассмотрении суда".

Конституционное представление подписали в основном депутаты от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (Виктор Медвечук, Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич, Илья Кива, Василий Нимченко, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Ренат Кузьмин, Тарас Козак и т.д.).

Теги: #конституционный_суд #неприкосновенность #депутаты
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