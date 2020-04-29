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15:29 29.04.2020

КС по делу о неприкосновенности депутатов перешел к закрытой части пленарного заседания

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КС по делу о неприкосновенности депутатов перешел к закрытой части пленарного заседания

Большая палата Конституционного суда (КС) перешла к закрытой части пленарного заседания по иску 50 народных депутатов относительно соответствия Конституции закона "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины от 3 сентября 2019 № 27-IX (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)", сообщили в пресс-службе КС.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Виктор Кривенко сообщил, что авторы ходатайства оспаривают конституционность этого закона, настаивая на том, что его принятие Верховной Радой произошло с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия. Как считают народные депутаты, парламент нарушил принцип верховенства права и действовал способом, не предусмотренным Основным законом.

Согласно оспариваемому закону ст. 80 Конституции изложена в следующей редакции: "Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету". Таким образом, как утверждают народные депутаты, положение основного закона, по которому "народным депутатам гарантируется депутатская неприкосновенность, парламентарии не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы", исключено из Конституции.

Судья-докладчик также сообщил, что с целью обеспечения полного и объективного рассмотрения дела и принятия судом обоснованного решения направлены запросы к Президенту, Верховной Раде, Кабинету Министров и Министерству юстиции Украины с просьбой высказать позиции по вопросам, затронутым в конституционном представлении.

На пленарном заседании присутствовали участники конституционного производства - уполномоченный представитель субъекта права на конституционное представление, народный депутат Украины Василий Нимченко, а также постоянный представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, которые заявили ходатайство о рассмотрении этого дела в порядке устного производства. Суд решил рассмотреть заявленные участниками ходатайство на закрытой части пленарного заседания.

Исследовав материалы дела на открытой части пленарного заседания, Большая палата Конституционного Суда перешла к закрытой части для принятия решения.

Теги: #ксу #конституционный_суд #неприкосновенность
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