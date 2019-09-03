Политика

10:20 03.09.2019

С 1 октября заработает электронный документообмен между госорганами, полная диджитализация документооборота произойдет в течение 1-2 лет - Дубилет

1 мин читать
С 1 октября заработает электронный документообмен между госорганами, полная диджитализация документооборота произойдет в течение 1-2 лет - Дубилет

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявляет, что с 1 октября заработает электронный документообмен между государственными органами, а полная диджитализация документооборота будет проходить в ближайшие 1-2 года.

"Каждый месяц госорганы шлют друг другу через общие и специализированные почтовые службы десятки, если не сотни тысяч бумажных документов. С 1 октября мы намерены это прекратить", - написал он на своей странице в Fcebook во вторник.

В связи с этим Дубилет рассчитывает, что 4 сентября решение будет вынесено на заседание правительства.

"Вчера СМИ распространили новость в том, что мы хотим запретить бумажный документооборот. Здесь, к сожалению, закралась ошибка. Документообмен - это обмен документами между органами. Документооборот - это процессы согласования документов внутри госорганов. Пока что речь только о документообмене. А полная диджитализация документооборота - это задача на ближайшие 1-2 года", - добавил министр.

Он также отметил, что есть ряд документов, которые пока нельзя перевести в цифру из-за законов.

"Мы их тщательно проанализируем и тоже оцифруем, но для этого нужно будет менять законы. Надеюсь, до конца года внесем в Раду предложения", - написал Дубилет.

Среди прочего, он заявил, что после перевода документов в электронный формат начнется их ревизия на предмет необходимости их существования.

Теги: #документооборот #дубилет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:14 02.09.2019
Существенных изменений в структуре госслужбы не будет, перемены коснутся ее эффективности - министр Кабмина Дубилет

Существенных изменений в структуре госслужбы не будет, перемены коснутся ее эффективности - министр Кабмина Дубилет

12:31 02.09.2019
Украина с 1 октября полностью откажется от бумажного документооборота - Гончарук

Украина с 1 октября полностью откажется от бумажного документооборота - Гончарук

11:07 02.09.2019
ЕГР начал публиковать данные юридических лиц ежедневно - Дубилет

ЕГР начал публиковать данные юридических лиц ежедневно - Дубилет

14:01 30.08.2019
"Укроборонпром" сообщил о полном переходе на электронный документооборот

"Укроборонпром" сообщил о полном переходе на электронный документооборот

17:20 29.08.2019
Соучредитель monobank Дубилет может стать министром Кабмина

Соучредитель monobank Дубилет может стать министром Кабмина

17:47 12.08.2019
Советник врио главы СБУ сообщил о разработке бесплатной системы уведомлений о смене собственника

Советник врио главы СБУ сообщил о разработке бесплатной системы уведомлений о смене собственника

15:30 16.07.2019
Соучредитель monobank Дубилет назначен советником врио главы СБУ

Соучредитель monobank Дубилет назначен советником врио главы СБУ

15:47 02.07.2019
МТСБУ начинает внедрение системы электронного документооборота

МТСБУ начинает внедрение системы электронного документооборота

11:26 21.05.2019
Сооснователь iGov Дубилет предлагает выдавать паспорта Украины прямо в аэропорту

Сооснователь iGov Дубилет предлагает выдавать паспорта Украины прямо в аэропорту

12:13 13.05.2019
Mastercard выделила средства на маркетинг британского Koto – аналога monobank

Mastercard выделила средства на маркетинг британского Koto – аналога monobank

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: депутаты сохранят неприкосновенность за политические решения

В Раде открылась вторая сессия 9-го созыва

"Батькивщина" и "Евросолидарность" предлагают изменить текст законопроекта о лишении неприкосновенности нардепов

"Оппозиционная платформа - За жизнь" не намерена поддерживать снятие депутатской неприкосновенности - Бойко

Советники глав государств "нормандского формата" обсудят 2 сентября повестку и подготовку будущей встречи лидеров - помощник Зеленского

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: депутаты сохранят неприкосновенность за политические решения

Беларусь наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия - Лукашенко

Нардепы приступили к финальному этапу рассмотрения законопроекта по снятию неприкосновенности

Пять новых нардепов от "Слуги народа" приняли присягу

Пакет финансовых законопроектов внес в Раду глава профильного комитета

В Раде открылась вторая сессия 9-го созыва

Директор CEDOS Стадный претендует на должность замминистра образования

Дата саммита "нормандской четверки" на встрече в Берлине согласована не была - Чеснаков

Депутаты "Слуги народа" внесли законопроект о защите прав потребителей финуслуг

Джонсон категорически против переноса срока Brexit

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА