Политика

10:11 31.08.2019

Минздрав вскоре вместо Скалецкой возглавит основатель клиники "Борис" Радуцкий – глава фракции "Слуга народа"

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Минздрав вскоре вместо Скалецкой возглавит основатель клиники "Борис" Радуцкий – глава фракции "Слуга народа"

Назначенную министром здравоохранения Украины Зоряну Скалецкую вскоре на этом посту должен сменить народный депутат от партии "Слуга народа", основатель частной клиники "Борис" Михаил Радуцкий, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Ситуация с госпожой Зоряной следующая: она планировалась на первого заместителя министра здравоохранения, на министра планировался господин Радуцкий. Но ему необходимо около трех месяцев, чтобы подготовиться. Поэтому мы решили сделать такой переходный период", - сказал Арахамия в эфире телеканала ZIK.

Он выразил мнение, что затем будет ротация: Радуцкий станет министром здравоохранения, а Скалецкая – заместителем.

Глава фракции также пояснил, почему Радуцкого не сразу назначили главой Минздрава: "Ему нужно привести все свои дела по бизнесу (к передаче - ИФ). Он сейчас народный депутат, он не должен руководить бизнесом, но он должен подготовиться к декларированию".

Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада 9-го созыва поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком, от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"). Министром здравоохранения была назначена Скалецкая.

В тот же день парламент проголосовал за руководителей и персональный состав профильных комитетов. Радуцкий возглавил комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Теги: #радуцкий #кадры #минздрав #арахамия
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