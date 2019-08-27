В Кремле заявили о поддержке всеми сторонами идеи "нормандского" саммита, но требуется определить его результативность

Идею проведения саммита "нормандской четверки" поддерживают все участники, но эксперты должны определить его результативность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очень активно идет разговор о возобновлении работы "нормандского формата" на высшем уровне. Эту идею поддерживают все - и Берлин, и Париж, и президент Зеленский, и президент Путин. Нужна результативность", - сказал Песков в интервью Первому каналу.

По его словам, сначала эксперты должны определить результативность предстоящего саммита, после чего будет приниматься решение о его проведении.

"Но саму идею проведения саммита поддерживают все участники "нормандской четверки", - сказал Песков.

В "нормандский формат" по урегулированию конфликта на Донбассе входят Германия, Россия, Украина и Франция.

26 августа президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что встреча в нормандском формате пройдет в сентябре. При этом он не уточнил, где именно она состоится.

В опубликованном Елисейским дворцом 26 августа заявлении глав государств и правительств стран "группы семи" отмечалось, что "Франция и Германия организуют саммит в нормандском формате в ближайшие недели с тем, чтобы добиться конкретных результатов".

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила стремление в скором времени провести саммит "нормандской четверки" для урегулирования украинской ситуации. "Мы получили поддержку продолжения украинского процесса и реализации минских договоренностей. Работа над подготовкой, очевидно, приведет к скорой встрече "нормандского формата" на уровне руководителей - президента Путина, президента Зеленского, президента Макрона и меня", - сказала Меркель журналистам по итогам саммита G7 в Биаррице.

27 августа французский президент Эмманюэль Макрон сообщил, что министры обороны и иностранных дел Франции - Флоранс Парли и Жан-Ив Ле Дриан - в скором времени посетят РФ для возобновления диалога 2+2. Ранее российская сторона сообщала, что этот визит состоится 9 сентября.