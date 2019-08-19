Политика

13:27 19.08.2019

Гройсман и Нетаньяху встретятся в Киеве во вторник

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Гройсман и Нетаньяху встретятся в Киеве во вторник

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведут встречу во вторник, 20 августа, в Киеве.

"20 августа при участии премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и премьер-министра Государства Израиль Биньямина Нетаньяху состоится встреча относительно сотрудничества между Украиной и Государством Израиль в сферах сельского хозяйства, IT-сектора, энергетического сектора, пищевой промышленности, фармацевтики, а также транспортной отрасли", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины.

Аккредитация проводится до 16.00 19 августа.

Нетаньяху находится с визитом в Украине с 18 августа. В понедельник, 19 августа, он встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Теги: #гройсман #нетаньяху #встреча
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