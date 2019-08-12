Политика

19:15 12.08.2019

Зеленский уволил 11 глав райадминистраций Львовской области

1 мин читать
Зеленский уволил 11 глав райадминистраций Львовской области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения об освобождении от занимаемых должностей глав одиннадцати районных государственных администраций Львовской области: Бродовской, Буской, Жидачевской, Золочевской, Николаевской, Перемышлянской, Радеховской, Сколевской, Сокальской, Старосамборской и Яворовской.

Соответствующие распоряжения №№251/2019-рп – 261/2019-рп от 12 августа опубликованы на официальном сайте главы государства. Все 11 глав райадминистраций уволены с обоснованием "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".

Уволены с занимаемых должностей главы Бродовской райадминистрации Игорь Крыськив (распоряжение №251/2019-рп), Буской райадминистрации Петр Мороз (распоряжение №252/2019-рп), Жидачевской райадминистрации Василий Татарин (распоряжение №253/2019-рп), Золочевской райадминистрации Владимир Недзельский (распоряжение №254/2019-рп), Николаевской райадминистрации Андрей Коса (распоряжение №255/2019-рп), Перемышлянской райадминистрации Владимир Танчин (распоряжение №256/2019-рп), Радеховской райадминистрации Сергей Ивах (распоряжение №257/2019-рп), Сколевской райадминистрации Богдан Янко (распоряжение №258/2019-рп), Сокальской райадминистрации Андрей Дяченко (распоряжение №259/2019-рп), Старосамборской райадминистрации Иван Грысь (распоряжение №260/2019-рп), Яворовской райадминистрации Игорь Самардак (распоряжение №261/2019-рп).

В состав Львовской области входит 20 районов и 9 городов областного подчинения.

Теги: #президент #райадминистрация #кадры #львовская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:20 12.08.2019
Зеленский уволил семерых глав райадминистраций Донецкой области

Зеленский уволил семерых глав райадминистраций Донецкой области

13:22 12.08.2019
Зеленский поручил сменить глав СБУ в Ривненской, Волынскгой и Житомирской областях, 9 глав райотделов полиции в этих областях

Зеленский поручил сменить глав СБУ в Ривненской, Волынскгой и Житомирской областях, 9 глав райотделов полиции в этих областях

13:02 12.08.2019
Зеленский рекомендует уволиться главам ГУ Нацполиции и УСБУ в Житомирской области из-за нелегальной добычи янтаря

Зеленский рекомендует уволиться главам ГУ Нацполиции и УСБУ в Житомирской области из-за нелегальной добычи янтаря

11:57 12.08.2019
Зеленский назначил Виталия Бунечко главой Житомирской ОГА

Зеленский назначил Виталия Бунечко главой Житомирской ОГА

18:47 09.08.2019
Зеленский назначил начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности СБУ

Зеленский назначил начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности СБУ

14:44 09.08.2019
Нардепы от ОПЗЖ не будут голосовать за кандидатуру нового премьера

Нардепы от ОПЗЖ не будут голосовать за кандидатуру нового премьера

13:45 09.08.2019
Минздрав назвал победителей конкурсов на ряд должностей экспертов в директораты министерства

Минздрав назвал победителей конкурсов на ряд должностей экспертов в директораты министерства

20:09 08.08.2019
Зеленский говорил с патриархом Валфоломеем о Крыме и ситуации на Донбассе

Зеленский говорил с патриархом Валфоломеем о Крыме и ситуации на Донбассе

14:17 08.08.2019
Глава Госпогранслужбы обещает ротацию и проверку на полиграфе персонала отдела в Сумах, где пограничник попался на взятке

Глава Госпогранслужбы обещает ротацию и проверку на полиграфе персонала отдела в Сумах, где пограничник попался на взятке

13:17 08.08.2019
Секретариат омбудсмена объявил конкурс по отбору кандидата на должность уполномоченного по защите госязыка

Секретариат омбудсмена объявил конкурс по отбору кандидата на должность уполномоченного по защите госязыка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский уволил семерых глав райадминистраций Донецкой области

Зеленский назначил Виталия Бунечко главой Житомирской ОГА

Советник президента Зеленского допускает общение с российскими СМИ, которые не искажают информацию об Украине

США, Германия и Франция проведут консультации по нормандскому формату – Волкер

В МИД Украины выразили протест на визит Путина в оккупированный Крым

ПОСЛЕДНЕЕ

Сальвини готов предложить коалицию партии Берлускони на выборах - СМИ

Советник президента Зеленского допускает общение с российскими СМИ, которые не искажают информацию об Украине

Анкара не позволит США помешать подготовке операции в Сирии восточнее Евфрата

США, Германия и Франция проведут консультации по нормандскому формату – Волкер

Пакистанский премьер обвинил Индию в намерении провести этнические чистки в Кашмире

В МИД Украины выразили протест на визит Путина в оккупированный Крым

"Слуги народа" готовит решения для искоренения злоупотреблений ФОПов

Трамп считает современный Голливуд "либеральным" и "расистским"

В "Слуге народа" озвучили названия предлагаемых 22 комитетов Рады, готовы отдать оппозиции 2 из них и главу спецкомиссии по приватизации

Трамп верит в возможность соглашения между Зеленским и Путиным

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА