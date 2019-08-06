Политика

13:30 06.08.2019

Волкер направил запрос на встречу с Сурковым, сообщают в Москве

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Волкер направил запрос на встречу с Сурковым, сообщают в Москве

В Вашингтоне выступили с инициативой о двусторонней встрече на уровне Сурков-Волкер.

"Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отправил запрос на встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым", - сообщил во вторник журналистам директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Как сообщалось, обсуждения вопросов урегулирования на Донбассе в формате Сурков-Волкер идут с августа 2017 года.

Между тем информированный источник уточнил "Интерфаксу", что американская сторона предлагает провести встречу в формате Сурков-Волкер в конце августа.

"Курт Волкер предлагает организовать встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в конце августа", - сказал собеседник агентства.

В то же время, по его словам, российская сторона пока сроки возможной встречи не согласовала.

Теги: #сурков #волкер
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