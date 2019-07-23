Замспецпрокурора США предлагал Фирташу обменять компромат на Трампа на закрытие обвинений

Эндрю Вайсман (Andrew Weissmann), замспецпрокурора США Роберта Мюллера, в июне 2017 года якобы предлагал американским адвокатам украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа заключить тайную сделку о снятии с него всех обвинений в обмен на "компромат на Дональда Трампа в "российском" деле", утверждает Джон Соломон в американском издании The Hill.

Ссылаясь на защиту Фирташа, автор вышедшего 22 июля материала сообщает, что украинский бизнесмен отказался от сделки, а информация о таком предложении Вайсмана недавно передана австрийскому суду для пересмотра решения об экстрадиции Фирташа в США как свидетельство того, что расследование Минюста основывается на фиктивных доказательствах и носит характер политической мотивации.

По их мнению, прокурор использовал "возможное прекращение расследования в отношении обвиняемого" в качестве приманки, если тот "готов предоставить в достаточном объеме инкриминирующие показания по широкому спектру не связанных с делом политических вопросов, которые касаются президентов США и России".

Согласно материалу, Вайсман на встрече с американскими юристами Фирташа и агентами ФБР 7 июля 2017 года поделился некоторыми собственными теориями относительно расследования против Трампа и бывшего начальника его избирательного штаба Пола Манафорта, и это подтверждено записями. В частности, как рассказал Вайсман юристам Фирташа, он "считал, что Манафорт и его люди тесно координировали свои действия с русскими с целью заполучить работу в Украине". Кроме того, заместитель Мюллера говорил, что "считал" связанную с Манафортом украинскую команду "всего лишь фасадом для преступной деятельности в Украине" и что "российские спецслужбы" могли быть вовлечены во вмешательство в президентские выборы 2016 года в США.

В ходатайстве защиты Фирташа в Земельный суд Вены по уголовным делам, которым была приостановлена его экстрадиция, согласно статье в Hill, также говорится, что двое ключевых свидетелей, якобы подтвердивших обвинения против украинского бизнесмена о взяточничестве, на которых ссылается Минюст в запросе на экстрадицию, позже отказались от своих показаний. Эти свидетели утверждают, что их показания были неправильно истолкованы ФБР, которое также оказывало на них давление.

Помимо этого, отмечается в материале, юристы Фирташа также настаивают, что ключевой документ Минюста США в поддержку запроса на экстрадицию украинского бизнесмена о якобы санкционировании взяточнической схемы в Индии не был корпоративным документом его компании, а был составлен консалтинговой фирмой McKinsey в качестве гипотетической этической презентации для компании Boeing.

Адвокаты Фирташа в ходатайстве о пересмотре решения об экстрадиции утверждают, что McKinsey заявила об отсутствии сведений о взяточнической схеме со стороны Фирташа, а упоминание о "даче взятки" было лишь "предположением McKinsey о стандартных бизнес-практиках в Индии".

Как сообщалось, глава совета группы компаний Group DF Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США, выданному в 2013 году. При прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США компании Boeing. Фирташ все обвинения отвергает и называет их политически мотивированными, направленными на ограничение его влияния на процессы в Украине.

В конце июня 2019 года Верховный суд Австрии подтвердил законность принятого в феврале 2017 года решения низшей инстанции - Высшего земельного суда Вены - об экстрадиции Фирташа. После этого министр юстиции Австрии одобрил это решение, о чем защита бизнесмена была уведомлена 15 июля, однако процесс экстрадиции вновь был приостановлен из-за ходатайства украинского бизнесмена о новом рассмотрении. Судья Земельного суда Вены по уголовным делам это ходатайство принял. Теперь экстрадиция Фирташа может быть осуществлена только после принятия решения по этому ходатайству, к которому его защита приложила "чрезвычайно обширный материал". Помимо этого, в случае вынесения Земельным судом Вены отрицательного решения оно может быть обжаловано, поэтому процесс опять может затянуться на неопределенное время.