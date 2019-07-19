Радуцкий не хочет быть министром здравоохранения или главой профильного комитета в Раде

Президент клиники "Борис" (ООО "Борис", Киев) Михаил Радуцкий, балотирующийся от партии "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах (номер в списке 18), не хочет быть министром здравоохранения или возглавить комитет Верховной Рады по здравоохранению

"Я не хочу быть министром и главой комитета не очень хочу быть", - сказа он в интервью проекту "Наши гроши".

По его мнению, возглавлять центральные органы исполнительной власти "должны люди без какого-либо политического бэкграунда, которые не имеют политических амбиций, которые будут четко выполнять (коалиционное соглашение - ИФ)".

В то же время он сказал, что "если это будет приказ лидера команды (Зеленского - ИФ), я пойду (на должность министра - ИФ), но только до того момента, пока я подготовлю человека, потому, что будет лучше, если это будет менеджер".

При этом Радуцкий отметил, что считает ошибкой "выведение института госсекретаря и политической фигуры министра, министр – это менеджер с рыночной зарплатой".

Комментируя перспективы развития медицинской реформы, Радуцкий отметил, что в течение двух лет в Украине можно построить страховую медицину по типу системы Бисмарка.

"Это модель Бисмарка, это солидарная ответственность гражданина и государства за собственное здоровье", - сказал он.

Комментируя стратегию медицинских закупок за средства госбюджета, Радуцкий высказал мнение, что "через два года вообще не будет государственных закупок".

"Это будут делать управленцы автономных больниц, которые будут бороться за то, чтобы их услуга была качественная и не самая дорогая", - сказал он.

Отвечая на вопрос о сделке по продаже клиники "Борис", Радуцкий отметил, что у него "Ничего в "Борисе" не осталось".

"Я имею там право консультативного голоса на сегодня", - сказал он.

Он также опроверг информацию, что за компанией Satumco Limited (Кипр) стоит Борис Ложкин.

"К нам пришел от этой компании американский фонд, который выкупил компанию Satumco Limited. Эту публичные деньги. Я знаю, что сегодня в компании Satumco Limited Ложкина нет. Я с Ложкиным про продажу не говорил, говорил о продаже с двумя людьми, один из них – это Олег Калашников, американский фонд его представил как своего партнера по компании "Добробут", - сказал Радуцкий.

При этом Радуцкий сообщил, что принял решение продать клинику "Борис" тогда, когда принял решение баллотироваться от партии "Слуга народа".

"Я обещал президенту, что если пойду к нему в команду, то продам (клинику "Борис" - ИФ)", - сказал он.

Как сообщалось, в мае 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение на концентрацию медицинской сети "Добробут" и ООО "Борис" на рынке медицинской помощи в пределах Киева и приобретение компанией Satumco Limited доли в уставном капитале ООО "Борис", которое обеспечивает превышение 50% голосов в компании.

Рассмотрение дела о приобретении кипрской компанией Satumco Limited, владельцем крупной столичной частной медицинской сети "Добробут", клиники "Борис" АМКУ начал в январе 2019 года.

Медцентр "Добробут" создан в 2001 году и ранее включал филиалы в Донецке и Ялте, однако теперь его активы сосредоточены в Киеве и расширены до крупной сети. В частности, в настоящее время она включает в себя станцию неотложной помощи, детские поликлиники на правом и левом берегу, поликлиники для взрослых на правом и левом берегу, стационар для взрослых и детей, детскую и взрослую хирургию, лечебно-диагностический центр, клинический центр "Добробут-Онкология", а также центр клинической неврологии, нейрореабилитации и восстановительной медицины.

В январе 2018 года группа инвесторов в составе инвестиционной компании "Конкорд Капитал" и акционера украинской национальной сети оптик "Люксоптика" Олега Калашникова приобрела у корпорации UBG (обе - Киев) 80% сети клиник "Добробут". Владельцем корпорации UBG являлся народный депутат Руслан Демчак (фракция "Блок Петра Порошенко"), который оставался владельцем 20% акций сети клиник.

Весной 2015 года корпорация UBG выставила на продажу принадлежащие ей 20% "Добробута". Тогда валовый доход сети оценивался в $16,8 млн, прибыль - $1,145 млн, EBITDA – $3,3 млн.

В настоящее время, согласно госреестру, во многих компаниях сети (ООО МЦ "Добробут – неотложная помощь" с выручкой за 2017 год 38,5 млн грн, МЦ "Добробут-поликлиника" – 347,8 млн грн, МЦ "Добробут-стационар" – 48,9 млн грн, "Детский МЦ "Добробут" – 73,6 млн грн, МЦ "Добробут-детство" – 22,2 млн грн) компании Satumco Limited принадлежит 99%, а ее бенефициарами указаны владелец и глава "Конкорд Капитал" Игорь Мазепа и акционер украинской национальной сети оптик "Люксоптика" Калашников.

Клиника "Борис" открыта в 1993 году. В 2017 году ее выручка увеличилась на 2,9% – до 155,6 млн грн, а чистый убыток составил 40,7 млн грн по сравнению с чистой прибылью 21,3 млн грн годом ранее.

Непосредственными владельцами ООО с уставным капиталом 83,42 млн грн, согласно госреестру, выступали Лев и Елена Хлявич – соответственно 2,26% и 0,12%, Михаил Радуцкий – 2,38%, Алла Кармалит – 2,38%, Павел Кротенко – 2,59%, Ломбард "Украина" с участниками "СК "Всесвит" и ООО "Предславинское" – 24,82%.

Помимо этого, Радуцкий, Хлявич и Кармалит через кипрские компании опосредованно контролируют еще соответственно 10,15%, 10,15% и 22,56%.

Наконец, еще 22,59% принадлежит кипрской Highjob Trading Limited, бенефициаром которой указан Стелиос Йордамлис.