Политика

13:04 05.07.2019

Украина должна быть внеблоковым суверенным государством, а не колонией другой страны

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Украина должна быть внеблоковым суверенным государством, а не колонией другой страны

Украина должна быть мирным, внеблоковым, суверенным государством, а не колонией другой страны, заявил лидер партии "Оппозиционный блок" Евгений Мураев.

Как сообщается на официальном сайте партии, по его словам, желание добиться подлинной независимости Украины – то, что отличает "Оппозиционный блок" от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". "Я был основателем партии "За жизнь". И после того, как Рабинович продал часть партии Медведчуку, я вышел оттуда по принципиальным соображениям. Мы с Медведчуком по-разному видим Украину. Я ее вижу внеблоковым, нейтральным, суверенным государством, а не Южным федеральным округом Российской Федерации. И это – наше основное отличие", - заявил Мураев в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

Он отметил, что добиться суверенитета Украины, не обеспечив мир, невозможно. "Мы любим свою страну, мы будем за нее бороться, и мы будем всегда выступать против партий войны и будем в оппозиции к ним. Мы хотим мира, потому что у большинства членов нашей партии в Донецке остался дом. И для нас – это личное. И мы хотим вернуть людей: родных, близких и снова воссоединить нашу страну… Мы – единственные, у кого есть план", - подчеркнул Мураев.

По его словам, чтобы минимизировать влияние на Украину извне, необходимо принять закон о референдуме. "На референдуме мы должны определить статус нашего государства. И я выступаю за то, что мы должны быть внеблоковыми и нейтральными. Потому что как только мы смотрим в сторону России - у нас происходят Майданы, в сторону Европы – возникает Донбасс. Я считаю, что внеблоковость Украины – это основа мира", - сказал политик.

Также, по его словам, в Украине должна состояться "реальная децентрализация". "Я считаю, что каждый регион в Украине должен иметь особый статус. Просто центральной власти это не выгодно. Потому что через вертикаль исполнительной власти как раз и происходят все коррупционные сделки", - отметил Мураев.

Теги: #мураев #оппоблок
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