Политика

20:11 03.07.2019

"Европейская солидарность" анонсирует акцию под КС, который в четверг рассматривает отмену закона о люстрации

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"Европейская солидарность" анонсирует акцию под КС, который в четверг рассматривает отмену закона о люстрации

Активисты партии Петра Порошенко "Европейская Солидарность" намерены 4 июля в 9.30 провести акцию протеста против отмены закона о люстрации у здания Конституционного суда Украины на ул.Жилянской в Киеве.

"Партия "Европейская Солидарность" категорически против отмены люстрации, как этого хотят реваншисты. Мы будем как завтра, так и в дальнейшем, защищать право украинцев жить в своем государстве, право на свою историю. Поэтому отмену статей закона о декоммунизации мы также считаем недопустимой. Наши активисты, депутаты, кандидаты завтра будут под КС, чтобы четко заявить позицию: мы защитим страну от реванша пророссийских сил", - говорится в заявлении партии, обнародованном в среду.

"Мы не сдадимся, пока голос украинцев не будет услышан! Сторонникам Януковича не место на государственных должностях", - подчеркнули в "Европейской солидарности".

В партии отмечают, что результатом запланированного на четверг рассмотрения в КС закона "Об очищении власти" может стать отмена люстрации в Украине. "Это означает, что все чиновники Януковича, смогут вернуться на высокие государственные должности… Клюев уже собирается в Украину. Когда-то это казалось фантастикой, но теперь и возврат самого Януковича становится все более реальным… Стоит Конституционному суду отменить закон "Об очистке власти", и все пророссийские политики смогут восстановиться в своих должностях", - заявляют в "Европейской солидарности".

Как сообщалось, на 10:00 четверга под КС ранее были анонсированы две акции протеста против отмены закона о люстрации: пикет объединенных сил националистов ВО "Свобода" и акция "Конституционный суд, руки прочь от люстрации", в которой примут участие нардеп Егор Соболев, представители общественных организаций "Общественный люстрационный комитет" и "Автомайдан", Общественного совета по вопросам люстрации при Министерстве юстиции.

Теги: #ес #люстрация #кс
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