Европарламент нового созыва официально приступил к работе по выборам своего президента

Европейский парламент нового созыва, который официально открывает пленарное заседание во вторник, сначала выберет нового президента. Имена кандидатов для первого раунда голосования станут известны в 22.00 вторника.

Первый раунд выборов начнется в 9.00 среды, сообщил во вторник перед началом заседания представитель Европейского парламента Жем Дю Гильо (Jaume Duch Guillot).

Он подчеркнул, что выборы президента Европейского парламента не зависят от выборов президента Европейской комиссии, переговоры в отношении которого в настоящее время проходят в Брюсселе.

Гильо констатировал, что после открытия пленарного заседания весь вторник политические группы проведут в обсуждении возможных кандидатов и их поддержки. "Выборы состоятся завтра в 9.00, потому что политические группы приняли решение обсудить между собой возможные кандидатуры и потенциальную поддержку. Поэтому своих кандидатов они еще не направили, и это будет сегодня в 10 вечера. Сегодня ничего не будет до завтра 9.00 утра", - пояснил он причину задержки, так как изначально планировалось, что президент будет избран уже в первый день пленарного заседания, во вторник.

Представитель ЕП констатировал, что президент буде избран на два с половиной года – половину каденции парламента, а кандидаты могут быть выдвинуты политическими группами или 20 депутатами. "До первого раунда голосования каждый из них имеет 5 минут для выступления. После этого состоится голосование секретными бюллетенями. Если президент не будет избран по результатам первого раунда, состоится второй, где в списке кандидатов могут появиться (или быть удалены) новые имена", - пояснил он.

Для того, чтобы президент был избран, ему необходимо набрать 50% плюс один голос. Голосование может пройти в три раунда, и, в случае, если никто не будет избран и в третьем раунде, два кандидата, которые набрали большее количество голосов, выходят в четвертый раунд, где побеждает тот, кто наберет наибольшее количество голосов.

Заседание открыл бывший президент Европарламента Антонио Тайяни. "Он больше не президент, он был им до полуночи вчера, но в соответствии с правилами будет председательствовать", - пояснил Гильо.

Заседание было открыто исполнением гимна ЕС "Ода радости" Бетховена.

После выборов президент ЕП должен выбрать 14 вице-президентов и пять квесторов.

Выборы в Европейский парламент прошли в странах ЕС с 23 по 26 мая.

ЕП потом должен будет избрать президента Европейской комиссии, причем первая возможность это сделать будет с 15 по 18 июля. Для того, чтобы быть избранным, кандидатура президента ЕК должна набрать абсолютное большинство – половину плюс один, то есть 376 голосов. Если кандидатура не наберет необходимое количество голосов, то в течение месяца главы государств и правительств должны будут предложить нового кандидата.

Далее Европейский Совет по согласованию с избранным президентом Европейской комиссии одобрит список кандидатов на должность комиссаров – по одному от каждого государства. Кандидаты предстанут перед соответствующими их портфолио комитетами Европарламента. Это может произойти уже в октябре.