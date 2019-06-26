Бойко выступает за прямые переговоры с представителями РФ и "руководством непризнанных республик" для восстановление мира на Донбассе

Основатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявляет, что у его политической силы есть план урегулирования ситуации на востоке Украины, соответствующий минским соглашениям и поддерживаемый в РФ, а также выхода Украины из кризиса, сообщается на официальном сайте политсилы.

"У нашей политической силы есть реалистичный план урегулирования ситуации в Донбассе и выхода страны из кризиса. Наш план-концепция полностью соответствует минским соглашениям, находит понимание и поддержку и в Луганске, и в Донецке, и в Москве. Конкретных решений не приняли только представители украинской власти. Мы прекрасно понимаем, что без прямых переговоров с представителями РФ и руководством непризнанных республик восстановление мира невозможно. И мы готовы начать переговорный процесс, без оглядки на свои рейтинги", - сказал Бойко.

Он отметил, что новая власть не предприняла каких-либо конкретных действий для решения первоочередных проблем, главной из которых остается вопрос прекращения боевых действий на юго-востоке страны и установление мира.

"Люди, оказавшиеся и на контролируемой, и на неконтролируемой территории доведены до отчаяния… Мы идем на выборы, чтобы требования украинцев о мире были услышаны, чтобы перелистнуть эту страшную страницу горя и потерь и начать восстанавливать Донбасс, восстанавливать Украину", - сказал Бойко.