Политика

09:06 26.06.2019

Адвокаты Фирташа разочарованы решением Верховного суда Австрии об экстрадиции в США и заявляют о его невиновности

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Адвокаты Фирташа разочарованы решением Верховного суда Австрии об экстрадиции в США и заявляют о его невиновности

Адвокаты украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США по итогам вердикта Верховного суда Австрии во вторник, разрешившего экстрадицию их клиента в США, подчеркивают неизменность статуса Фирташа как невиновного.

"Мы разочарованы сегодняшним решением Верховного суда Австрии. В любом случае, ничего не изменилось относительно невиновности господина Фирташа и отсутствия доказательств его вины в каком-либо преступлении", - говорится в заявлении Дэна Уэбба и Лэнни Дэвиса, переданном агентству "Интерфакс-Украина" во вторник вечером.

"Он никогда не занимался бизнесом в США, никогда не посещал США, не знал ни о каких планах по подкупу официальных лиц в Индии по вопросу индийских титановых месторождений, которые никогда и никем не были реализованы", - отмечают защитники украинского бизнесмена в США.

Они также отмечают, что в полном тексте обвинения американские прокуроры никогда не обвиняли Фирташа, а также никого другого в даче взяток.

Теги: #фирташ #австрия #суд
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