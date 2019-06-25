Комитеты ПАСЕ в течение суток должны предложить проект решения по полномочиям российской делегации в Ассамблеи - Гончаренко

В Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия российской делегации в этой организации, сообщил народный депутат (фракция "Блок Петра Порошенко"), член украинской делегации Алексей Гончаренко.

""Хватило голосов оспорить полномочия делегации РФ! Теперь в течение суток Комитеты ПАСЕ должны рассмотреть вопрос и предложить проект решения! Ночью проиграли бой, но не проиграли войну", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

По правилам ПАСЕ, теперь полномочия могут быть заново подтверждены в течение 24 часов. В течение этих суток делегация сможет работать в зале, но не сможет голосовать по вопросам, которые связаны с ее полномочиями.

Для оспаривания нужны были голоса 30 членов ассамблеи из пяти стран, это количество было набрано и полномочия опротестованы.