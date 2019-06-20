Европейский совет продлил "крымские санкции" еще на год

Европейский совет утвердил решение продлить "крымские санкции" еще на один год.

Данное решение было принято в четверг в Брюсселе, сообщает Евросовета в Твиттере.

"Незаконная аннексия Крыма и Севастополя: Совет ЕС продлил санкции еще на один год", - говорится в сообщении.

Данное решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и на следующий день вступит в силу.

Ранее, 12 июня, в рамках заседания Комитета постоянных представителей ЕС послы согласовали решение продлить санкции, введенные в связи с незаконной аннексией Крыма РФ, которые носят экономический характер и ограничены территорией Крыма и Севастополя.

В частности, запрет распространяется на импорт в ЕС товаров, произведенных в Крыму или Севастополе, инвестиции в Крым или Севастополь, предоставление туристических услуг (запрет на заход туристических лайнеров в порты Крыма), экспорт определенных товаров и технологий для крымских компаний или для использования в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики, а также поиска, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

Эти ограничительные меры были введены в июне 2014 года и продлеваются на год. В последний раз такое решение было принято 23 июня 2018 года.