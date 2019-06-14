Политика

10:43 14.06.2019

Тимошенко: Новая программа с МВФ должна предусматривать снижение тарифов

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Тимошенко: Новая программа с МВФ должна предусматривать снижение тарифов

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко уверена, что новый президент Украины и новое правительство должны начать новый переговорный процесс с МВФ, который бы стимулировал развитие украинской экономики и предусматривал снижение тарифов.

"Сменяется президент, поменяется правительство и парламент. И надо новый высокопрофессиональный переговорный процесс без повышения тарифов, без сокращения соцзащиты людей. И такие переговоры возможны. Новые переговоры нужны, чтобы продолжить сотрудничество, пока не будут покрыты дефициты в финансах за счет детенизации и подъема экономики", – заявила Тимошенко во время прямого эфира на телеканале NewsOne в четверг вечером.

Лидер "Батькивщины" напомнила, что "Новый курс" предусматривает систему оптимизации госдолга, который сегодня является непосильным для страны.

Тимошенко назвала основные шаги, которые нужно делать для того, чтобы не было дефицита денег и не нужно было обращаться к МВФ.

"Во-первых, необходимо поменять короткосрочные заимствования на долгосрочные. Во-вторых, поменять дорогие деньги, которые, к сожалению, привлечены предыдущей властью, на деньги с адекватной стоимостью, не разрушать финансы страны", – добавила она.

"МВФ работает в Украине, потому что у нас колоссальные дефициты финансовых ресурсов. Мы можем выйти из этой ситуации, если мы пересмотрим налоговую систему, таможенную политику, мы таким образом можем закрыть 43% теневой экономики. Это на 43% больше доходная часть бюджета. Реализовать это можно, закрыв контрабанду в Украину и изменить Налоговый кодекс, чтобы база налогообложения вышла из тени", - сказала политик.

Тимошенко заверила, что выход есть из любой ситуация: "Наша стратегия предусматривает выход из тупика. Есть путь, ресурсы, цель выйти на совершенно иное развитие и страны, и на другой уровень благосостояния украинским семьям".

Теги: #тимошенко #тарифы #выборы #мвф
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