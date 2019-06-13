Политика

18:52 13.06.2019

В Пентагоне заподозрили Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе

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В Пентагоне заподозрили Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе

Иран с большой долей вероятности несет ответственность за инцидент с двумя танкерами в Оманском заливе, заявил в четверг телеканалу CBS неназванный представитель Пентагона.

По словам сотрудника Минобороны США, "весьма вероятно, что эти атаки совершил Иран".

Он упомянул, что видел сообщения о свидетельствах экипажа одного из танкеров, согласно которому судно получило повреждение от торпеды или мины.

Представитель Пентагона пояснил, что ответ США на этот инцидент будет зависеть от возможных улик, указывающих на Иран, и от реакции других стран Персидского залива.

Он также опроверг заявления иранской стороны о спасении 44 моряков с танкеров. Представитель Минобороны отметил, что у спасенных не было выбора и что они до сих пор находятся у иранцев.

Ранее поступали сообщения, что два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе.

По данным иранского телеканала Press TV, в Оманском заливе утром в четверг прогремели два взрыва.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в порту Эль-Фуджейра в ОАЭ сообщало, что в Оманском заливе горит танкер Front Altair. Сигнал о бедствии с танкера, отмечало агентство, поступил в Эль-Фуджейру, местоположение самого танкера агентство не указывало.

Также Bloomberg сообщало, что в результате атаки пострадал танкер, направлявшийся из Саудовской Аравии в Сингапур. СМИ сообщают, что речь идет о танкере Kokuka Courageous.

В свою очередь агентство Associated Press (AP) передало, что корабли Пятого флота ВМС США оказывают помощь двум танкерам, подвергшимся атаке в Оманском заливе.

AP также сообщало, что оба танкера перевозили "связанный с Японией" груз. При этом инцидент имел место на фоне визита в Иран премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Премьер прибыл в Тегеран в среду, чтобы попытаться снизить напряженность на Ближнем Востоке.

В середине мая этого года МИД ОАЭ сообщал о "вредительских актах", зафиксированных в отношении четырех судов близ территориальных вод ОАЭ. Внешнеполитическое ведомство ОАЭ заявило, что в результате инцидента никто не пострадал, разлива нефти не произошло.

Тогда советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон выразил убеждение, что Иран, скорее всего, несет ответственность за те нападения на танкеры у берегов ОАЭ.

Теги: #иран #пентагон #танкеры #нефть #танкер
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