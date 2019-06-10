Мураев, Вилкул, Кернес, Труханов и Новинский возглавили список "Оппоблока" на выборах в Раду

Список партии "Оппозиционный блок" на внеочередных выборах в Верховную Раду возглавил лидер партии "Наши", внефракционный народный депутат Евгений Мураев.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", первая десятка списка кандидатов в народные депутаты от "Оппоблока" была обнародована в понедельник в Киеве на Форуме объединенных оппозиционных сил "Доверяй делам".

В десятку избирательного списка помимо Мураева вошли глава фракции "Оппозиционный блок" в парламенте Вадим Новинский, замглавы этой фракции Александр Вилкул, мэр Харькова Геннадий Кернес, мэр Одессы Геннадий Труханов.

Выступая на Форуме, председатель политсовета партии "Видродження" Владимир Пилипенко заявил, что "Оппозиционный блок" выдвинул 225 кандидатов в списке по общегосударственному избирательному округу.

"Среди кандидатов, в частности Евгений Мураев, Вилкул, Геннадий Кернес, Геннадий Труханов, Вадим Новинский, (мэр Мариуполя – ИФ) Вадим Бойченко, Владимир Буряк, (мэр Ужгорода – ИФ) Богдан Андреев, (депутат Хмельницкого облсовета – ИФ) Ульяна Ткаченко, Владимир Пилипенко", - сказал он.

Пилипенко проинформировал, что в список кандидатов от "Оппоблока" также вошли мэр Рени Игорь Плехов, мэр Теплодара Михаил Жовнир, председатель Черноморского поссовета Сергей Удалов (все – Одесская обл.); мэры Краснограда Владимир Максим и Балаклеи Иван Столбовой (оба - Харьковская обл.); городской голова Павлограда (Днепропетровская обл.) Анатолий Вершина; мэр Токмака (Запорожская обл.) Игорь Котелевский и зампредседателя Запорожского облсовета Егор Семенков.

Помимо списка кандидатов от партии по общегосударственному избирательному округу "Оппоблок" также выдвинул кандидатов на мажоритарным округам, в частности, по Донецкой области – глава политсовета "Оппоблока" Борис Колесников, гендиректор входящего в группу "Метинвест" Авдеевского коксохима Муса Магомедов, секретарь горсовета Мариуполя Степан Максма. Из Луганской области - руководитель направления по стабильному развитию "ДТЭК Энерго" Виктория Гриб,

"… из Запорожской области –Путря Сергей, из Житомирской области – Барановская Татьяна, Дьяченко Андрей, от Херсонской области – Федин Василий, Середа Анна, от Харьковщины – Владимир Кацуба, Дмитрий Шенцев, Михаил Добкин, от Черниговской области – Живенко Светлана, Демьяненко Алексей", - перечислил еще ряд кандидатов в одномандатных округах от "Оппоблока" Пилипенко.

На пресс-конференции после завершения мероприятия Мураев отметил, что на Форуме была представлена только первая десятка. Полный же список "Оппоблока" по общегосударственному избирательному округу будет обнародован позднее.

Он также сообщил, что перед форумом "Доверяй делам" состоялся съезд партии "Оппозиционный блок", который и утвердил список.

Как сообщалось, партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Видродження" и "Доверяй делам" договорились об объединении с целью совместного участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.