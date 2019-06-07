Политика

20:39 07.06.2019

Глава Сейма Литвы отмечает роль Верховной Рады для продолжения поддержки МВФ

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Глава Сейма Литвы отмечает роль Верховной Рады для продолжения поддержки МВФ

Глава Сейма Литвы Викторас Пранцкетис надеется, что Верховная Рада примет необходимые законопроекты для получения Украиной помощи для дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Украине нужна финансовая помощь, и мы надеемся, что Рада будет осуществлять соответствующие шаги для принятия соответствующих законов для поддержки со стороны МВФ", - сказал Пранцкетис на открытии 10-й сессии межпарламентской ассамблеи Верховной Рады, Сейма Литвы, Сейма и Сената Польши "Безопасность. Развитие. Демократия. Сильные вместе" в пятницу в Киеве.

Он также отметил, что предстоящая избирательная кампания в Украине будет неспокойным периодом как точки зрения внутренних, так и внешних вызовов. Он подчеркнул, что очень важно, чтобы это не влияло на выборы, и "они состоялись в соответствии с демократическими стандартами".

Внеочередные парламентские выборы пройдут в Украине 21 июля.

Теги: #литва #парламент #мвф
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