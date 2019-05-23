Политика

19:11 23.05.2019

Нефьодов заявляет, что действующий закон о госзакупках позволяет вовремя провести закупки для внеочередных выборов Рады

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Нефьодов заявляет, что действующий закон о госзакупках позволяет вовремя провести закупки для внеочередных выборов Рады

Действующий закон о госзакупках позволяет вовремя провести закупки, необходимые для подготовки и проведения внеочередных выборов Верховной Рады, и не видит оснований менять законодательство, сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) Максим Нефьодов.

"Закупки ЦИК – достаточно традиционны. У ЦИК есть несколько больших закупок, которые делаются на центральном уровне, - это, в первую очередь, бюллетени, которые надо напечатать и доставить на участки. Тут закупки как таковые даже не проводятся, потому что это документы строгой отчетности с защитой и водяными знаками. Их печатает полиграфкомбинат "Украина". А дальше проводится большое количество мелких закупок конкретных окружных избирательных комиссий: кто-то покупает бумагу, кто-то – урну, кому-то может надо заплатить за интернет или за какую-то развозку – все это мелкие закупки, проведение которых занимает несколько дней и какой-то проблемы оно не составляет", - сказал Нефьодов журналистам в эфире телеканала "112.Украина" после проведения консультаций в администрации президента Украины в четверг.

Он подчеркнул, что действующее законодательство о госзакупках позволяет своевременно проводить закупки для нужд подготовки и проведения выборов, что уже было продемонстрировано в ходе подготовки к президентским выборам весной этого года. Закон о госзакупках предусматривает выборы, и его не нужно менять под каждые выборы.

"Мне не известны какие-либо причины, которые могут не позволить ЦИК провести закупки вовремя. Если есть что-то, о чем я не знаю, – конечно, мы готовы к сотрудничеству и найдем решение", - добавил Нефьодов.

Ранее в этот день глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что ЦИК не успеет подготовиться к внеочередным выборам в Верховную Раду по действующей системе закупок. "По действующей – нет", - сказала она на брифинге.

Слипачук также посетовала, что заявление первого замминистра экономического развития и торговли Максима Нефьодова об избирательных закупках не отвечает действительности.

"Несмотря на те примеры, которые приводил нам Максим Нефьодов, сравнивая закупки для избирательного процесса и для цирков, которые путешествуют по Украине, - это не одно и то же", - сказала она.

Глава ЦИК подчеркнула, что действующие нормы не позволяют осуществить все закупки, особенно в двухмесячный период кампании.

"Я ожидаю и от президента Украины, Верховной Рады, Кабинета министров немедленного принятия соответствующих решений, которые позволят провести внеочередные выборы депутатов 21 июля 2019 года в соответствии с законами Украины", - констатировала она.

Как сообщалось, 22 мая народные депутаты отказались включить в повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады два законопроекта о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов президентский (№10319) и альтернативный (№10319-1), а также законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса" (№10317).

Внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля.

Теги: #госзакупки #закон #цик #мэрт
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