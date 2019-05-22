Зеленский назначил своим представителем в Кабмине Геруса

Глава Украинского государства Владимир Зеленский своим указом назначил на должность представителя президента в Кабинете министров экс-члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Андрея Геруса.

"Назначить Геруса Андрея Михайловича представителем президента Украины в Кабинете министров Украины", - говорится в указе № 314/2019, опубликованном на сайте главы государства в среду утром.