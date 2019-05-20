Политика

20:00 20.05.2019

Курц решил уволить главу МВД Австрии

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Курц решил уволить главу МВД Австрии

Канцлер Австрии Себастьян Курц вследствие скандала с видеозаписью решил уволить главу МВД Херберта Кикля, сообщает в понедельник австрийский телеканал "ОРФ".

Это предложение теперь должен одобрить президент страны Александр Ван дер Беллен.

Скандал с видеозаписью с участием вице-канцлера и лидера правой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе спровоцировал в Австрии правительственный кризис, Штрахе уже покинул обе должности. Партия Штрахе образует правящую коалицию с Австрийской народной партией Себастьяна Курца.

Кикль также представляет в правительстве АПС.

В минувшую субботу Штрахе подал в отставку после публикации скандального видео, снятого на Ибице. На видео Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

После этого скандала Курц выступил с инициативой проведения досрочных парламентских выборов.

Теги: #канцлер #австрия #мвд #глава
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