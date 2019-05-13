В ЕС подчеркивают общие ценности со странами "Восточного партнерства"

Политика проекта "Восточного партнерства" основана на общих ценностях и нормах, говорится в документе, принятому в понедельник по итогам встречи в Брюсселе глав МИД стран ЕС, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины.

"Эта уникальная политика основана на общих фундаментальных ценностях и нашей совместной приверженности принципам и нормам международного права, правам человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам; демократии и верховенству права, ответственности и здоровому управлению, включая борьбу с коррупцией; устойчивому развитию и рыночной экономике", - говорится в распространенном по случаю этого совещания тексте, который назван "заключениями председателя".

Ранее источники в Брюсселе сообщали, что предпринималась попытка согласовать документ, который был бы "совместным заявлением", однако якобы из-за жесткой позиции Азербайджана, настаивавшего на пункте о его территориальной целостности, сделать этого не удалось.

В опубликованном в итоге документе от имени председателя отмечается, что встреча, посвященная 10-летию "Восточного партнерства", стала моментом, чтобы подтвердить "неизменную поддержку общих фундаментальных ценностей и принципов, лежащих в основе "Восточного партнерства", и намерение сторон продвигать их вперед".

"Это партнерство приносит пользу всем нам. Спустя 10 лет после его создания оно оказалось успешным для наших граждан. Этот позитивный опыт позволяет нам продолжать работу вместе и в духе тесного сотрудничества, чтобы наши общества могли в полной мере воспользоваться всеми преимуществами, начиная от повышения благосостояния и заканчивая демократией, стабильностью и безопасностью, которые дает такое партнерство", - говорится в заключениях председателя.

Вместе с тем, в документе подчеркивается, что "дальнейшие проблемы еще впереди". В нем сказано, что реформы и реализация согласованных обязательств "должны оставаться в центре внимания в предстоящие годы с целью сохранения и поддержания позитивного воздействия и дальнейшего успеха партнерства при полном уважении его ценностей и принципов".

И в этом контексте, указывается в заключениях, важную роль играют гражданское общество, правозащитники, представители независимых СМИ.

Документ заканчивается призывом продемонстрировать "общую решимость разработать повестку дня "Восточного партнерства" на период после 2020 года, чтобы мы вместе оставались сильнее".

Вечером в понедельник председатель Европейского совета Дональд Туск дает торжественный ужин по случаю 10-летия "Восточного партнерства" для руководителей стран этого проекта.

На вторник в Брюсселе запланирована конференция высокого уровня, посвященная 10-й годовщине "Восточного партнерства".

Учредительное заседание на высшем уровне состоялось 7 мая 2009 года в Праге, где была принята совместная декларация по "Восточному партнерству" и состоялось его официальное учреждение.