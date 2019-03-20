Политика

17:24 20.03.2019

Комитет Рады предлагает подготовить единый законопроект о незаконном обогащении в рабгруппе

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Комитет Рады предлагает подготовить единый законопроект о незаконном обогащении в рабгруппе

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности инициировал создание рабочей группы для подготовки единого законопроекта об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение народные депутаты поддержали на заседании комитета в среду.

Согласно этому решению, возглавит рабочую группу народный депутат из фракции партии "Блок Петра Порошенко" Валерия Карпунцова. Войти в ее состав могут по желанию члены комитета и другие народные депутаты, а также представители НАБУ, САП, иностранных партнёров Украины, в частности МВФ.

Вместе с тем, комитет не установил дедлайн для подготовки доработанного законопроекта.

Теги: #незаконное_обогащение #рада #закон
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