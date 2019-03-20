Суд отказал кандидату в президенты Бойко в удовлетворении иска к НОТУ

Шевченковский районный суд Киева отказал в удовлетворении иска кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко к Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ), поданного из-за отказа размещать его политическую рекламу.

"Суд установил, что истец не предоставил никаких доказательств противоправности действий Общественного вещателя. Кроме того, суд отметил, что ПАО "НОТУ" не нарушало требований действующего законодательства о выборах, так же, как не нарушало и никаких прав Юрия Бойко как субъекта избирательного процесса", - сообщила в среду пресс-служба НОТУ о данном решении суда от 19 марта.

В НОТУ напомнили, что ранее к ним обратилась "Оппозиционная платформа – За жизнь" с просьбой о размещении политической рекламы кандидата на пост президента Украины Ю.Бойко.

НОТУ обратила внимание на ряд нарушений законодательства в предоставленной рекламе и просила устранить их для дальнейшей возможности размещения в эфире. Однако вместо этого на сайте платформы появилось манипулятивное заявление о якобы цензуре со стороны ПАО "НОТУ".

В дальнейшем Общественный вещатель сообщил "Оппозиционной платформе – За жизнь" о том, что в случае устранения всех нарушений законодательства реклама кандидата Ю.Бойко будет размещена в эфире на общих основаниях как политическая. Но Ю.Бойко обратился в суд с просьбой признать неразмещение его ролика в эфире каналов Общественного вещателя противоправным.