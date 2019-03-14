Политика

14:41 14.03.2019

НАБУ отстранило двоих детективов на время расследования дела о незаконных схемах в "оборонке"

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НАБУ отстранило двоих детективов на время расследования дела о незаконных схемах в "оборонке"

Двое детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, имена которых упоминались в журналистском расследовании Bihus.info, отстранены от исполнения обязанностей на время проведения служебного расследования, сообщает НАБУ.

"Двое детективов, упомянутых в журналистском расследовании, отстранены на время проведения служебного расследования. Такое решение принял директор НАБУ Артем Сытник с учетом общественного резонанса и после консультаций с членами Совета общественного контроля НАБУ и управления внутреннего контроля НАБУ", - говорится в сообщении Бюро, размещенном в соцсети Facebook в четверг.

"Для максимальной эффективности служебного расследования и минимизации вероятного влияния и рисков, я принял решение отстранить детективов, задействованных в подготовке писем, обнародованных журналистами Bihus.info. Убежден, в ситуации, которая сложилась, необходимо взвешенно подойти к анализу фактов. По завершению результаты служебного расследования мы передадим в ГБР и проинформируем об этом общественность", - отметил А.Сытник.

Как сообщалось, в финальной серии расследования, обнародованной вечером 11 марта, журналисты команды расследований Bihus.info (программа "Наши гроши") утверждают, что и налоговой администрации, и военной прокуратуре, и НАБУ было известно о наличии незаконных схем в оборонном комплексе.

Теги: #укроборонпром #набу #коррупция #украина #расследование #гладковский #сытник
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