Политика

16:57 13.03.2019

В Раде уже 7 законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение

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В Раде уже 7 законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение

Народные депутаты Украины продолжают регистрировать в Верховной Раде законопроекты об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Согласно информации на сайте парламента, во вторник законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно ответственности за незаконное обогащение внёс народный депутат из фракции "Самопомочи" Егор Соболев (№10110-5), а в среду свою аналогичную инициативу подали внефракционные Виктория Пташник и Анна Гопко (№10110-6).

Эти законопроекты являются альтернативными президентскому (№10110).

Кроме того, альтернативные проекты законов об уголовной ответственности за незаконное обогащение подали нардеп из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин (№10110-1), внефракционный Виктор Чумак и член "Блока Петра Порошенко" Наталия Новак (№10110-2), нардеп из этой же фракции Мустафа Найем (№10110-3), внефракционный Юрий Деревянко (№10110-4).

Законопроект о внесении изменений в уголовное законодательство в части ответственности за незаконное обогащение (№10103) зарегистрировала также лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако документ был отозван и снят с рассмотрения.

Теги: #обогащение #рада #закон
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