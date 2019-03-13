Правоохранительный комитет Рады передумал рассматривать в среду законопроекты "о незаконном обогащении"

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности планировал на своем заседании в среду рассмотреть законопроекты об уголовной ответственности за незаконное обогащение, однако на заседании большинство членов проголосовало за исключение этих вопросов из повестки.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", обсуждая порядок рассмотрения законопроектов о незаконном обогащении, ряд членов комитета отметили невозможность их рассмотрения комитетом, поскольку Верховная Рада ещё не включила эти законодательные инициативы в повестку дня сессии, а также из-за того, что к некоторым инициативам ещё не предоставило вывод научно-экспертного управление.

Кроме того, они обратили внимание на то, что только в четверг, 14 марта, истекает срок подачи альтернативных законопроектов.

По итогам этого обсуждения глава комитета Андрей Кожемякин сформулировал предложение рекомендовать парламенту включить в повестку указанные законопроекты. Он предложил также попросить комитеты по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, по вопросам евроинтеграции и по вопросам правовой политики предоставить свою экспертную оценку законопроектам о незаконном обогащении.

Однако первый заместитель главы комитета Игорь Мосийчук (фракция "Радикальной партии") предложил исключить из повестки дня комитета данные законопроектами. Большинство членов поддержали это предложение.

Таким образом, комитет не рассмотрел президентский и ряд альтернативных законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение.