Политика

14:51 13.03.2019

За два дня работы с языковым законопроектом нардепы рассмотрели 270 поправок из более 2тыс.

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За два дня работы с языковым законопроектом нардепы рассмотрели 270 поправок из более 2тыс.

Народные депутаты Украины на пленарном заседании Верховной Рады в среду рассмотрели еще 150 поправок к т.н. языковому законопроекту.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после выступлений народных депутатов, на которые регламентом отведено полчаса, парламентарии продолжили обсуждать поправки ко второму чтению проекта закона (№5670-д) о функционировании украинского языка как государственного.

В среду нардепы прошли с 121 по 271 поправку. При этом как и накануне, ни одна из поправок, которые парламентарии ставили на подтверждение, не была поддержана.

На следующем пленарном заседании работу над документом продолжат с 271 поправки.

Всего народные депутаты подали более 2 тыс. поправок к указанному проекту закона.

Как сообщалось, Верховная Рада начала рассматривать законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного на пленарном заседании 28 февраля.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий затруднился спрогнозировать, сколько заседаний может занять рассмотрение такого большого количества правок.

Теги: #язык #рада #закон
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