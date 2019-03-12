Политика

17:26 12.03.2019

Ляшко не верит в беспристрастность НАБУ и САП, в представлении на Скуратовского усматривает политику

2 мин читать
Ляшко не верит в беспристрастность НАБУ и САП, в представлении на Скуратовского усматривает политику

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявляет, что представление Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Генеральную прокуратуру относительно привлечения к уголовной ответственности его однопартийца Сергея Скуратовского является попыткой отвлечь внимание общественности от соучастия этих ведомств в хищениях в оборонном комплексе.

"Представление САП и НАБУ на моего побратима Сергея Скуратовского – это попытка отвлечь внимание общественности от вопиющих преступлений этих ведомств – их соучастия и прикрытия масштабных хищений в оборонном комплексе", - написал О.Ляшко на своей странице в соцсети Фейбсук во вторник.

"Вместо реальной борьбы с коррупцией во власти, САП и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины – ИФ), руководители которых на прочном крючке у Порошенко (президента Украины Петра Порошенко – ИФ), выполняют политический заказ по дискредитации меня перед президентскими выборами", - также заявил лидер Радикальной партии, который также является кандидатом в президенты.

Он подчеркнул, что САП и НАБУ полностью дискредитированы покрыванием коррупции власти, поэтому должны быть ликвидированы, а их руководители – предстать перед судом.

"Мы требуем аудита НАБУ, который блокируется властью. Так называемые антикоррупционеры, на содержание которых украинцы потратили свои кровные миллиарды, как я и предупреждал, такие же продажные", - написал О.Ляшко.

Ранее в этот день САП сообщила, что направила генеральному прокурору Украины для поддержания и внесения в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов фракции Радикальной партии Сергея Скуратовского и "Народный фронт" Дениса Дзензерского за представление заведомо недостоверных сведений в декларации лиц, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, по ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

Теги: #ляшко #набу #сап
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:30 12.03.2019
Внутренний контроль НАБУ еще до выхода расследования Bihus.info начал расследование по фактам возможных незаконных действий работников Бюро

Внутренний контроль НАБУ еще до выхода расследования Bihus.info начал расследование по фактам возможных незаконных действий работников Бюро

15:57 12.03.2019
САП просит генпрокурора разрешить привлечь к ответственности нардепов Скуратовского и Дзендзерского

САП просит генпрокурора разрешить привлечь к ответственности нардепов Скуратовского и Дзендзерского

15:35 12.03.2019
Суд отказал САП в пересмотре решения об отводе прокуроров по делу Мартыненко

Суд отказал САП в пересмотре решения об отводе прокуроров по делу Мартыненко

15:11 12.03.2019
Здание НАБУ забросали яйцами, на организатора будет составлен админпротокол

Здание НАБУ забросали яйцами, на организатора будет составлен админпротокол

12:06 12.03.2019
Порошенко инициирует отстранение о должности главы Полтавской ОГА Валерия Головко и его первого заместителя в связи с расследованием НАБУ

Порошенко инициирует отстранение о должности главы Полтавской ОГА Валерия Головко и его первого заместителя в связи с расследованием НАБУ

16:31 11.03.2019
Богомолец отреагировала на информацию о возможном открытии дела НАБУ против нее

Богомолец отреагировала на информацию о возможном открытии дела НАБУ против нее

13:15 11.03.2019
Антикоррупционные органы расследует дело по факту возможного декларирования недостоверной информации Богомолец

Антикоррупционные органы расследует дело по факту возможного декларирования недостоверной информации Богомолец

12:55 11.03.2019
САП сообщила о подозрении мэру Труханову

САП сообщила о подозрении мэру Труханову

19:15 07.03.2019
НАБУ завершило досудебное расследование по делу экс-менеджеров вертолетного ремзавода "Авиакон", подозреваемых в нанесении убытков на 13 млн грн

НАБУ завершило досудебное расследование по делу экс-менеджеров вертолетного ремзавода "Авиакон", подозреваемых в нанесении убытков на 13 млн грн

18:38 07.03.2019
НАБУ завершило досудебное расследование по делу экс-менеджеров вертолетного ремзавода "Авиакон", подозреваемых в нанесении убытков на 13 млн грн

НАБУ завершило досудебное расследование по делу экс-менеджеров вертолетного ремзавода "Авиакон", подозреваемых в нанесении убытков на 13 млн грн

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский сообщил о завершении съемок третьего сезона сериала "Слуга народа"

Комиссар Совета Европы Миятович призвала Верховную Раду перенести принятие закона о языке на поствыборный период

Замсекретаря СНБО Кривонос: Подлые крысы, которые пытались разворовать армию, будут наказаны

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

Москва через 6 месяцев отправила Киеву ноту в ответ на заявление не продолжать Большой договор – глава МИД Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден намерен в третий раз участвовать в президентской гонке

Зеленский сообщил о завершении съемок третьего сезона сериала "Слуга народа"

ЦИК зарегистрировала уже свыше 600 международных наблюдателей на выборах президента Украины

Комитет Рады в среду рассмотрит законопроекты о незаконном обогащении

Комиссар Совета Европы Миятович призвала Верховную Раду перенести принятие закона о языке на поствыборный период

Порошенко поручил новому замсекретаря СНБО усилить взаимодействие с НАТО и бороться с коррупцией в ОПК

Замсекретаря СНБО Кривонос: Подлые крысы, которые пытались разворовать армию, будут наказаны

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

Эстонская разведка называет Россию главной внешней угрозой

Рада рассматривает поправки к законопроекту о функционировании украинского языка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА