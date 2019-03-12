Ляшко не верит в беспристрастность НАБУ и САП, в представлении на Скуратовского усматривает политику

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявляет, что представление Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Генеральную прокуратуру относительно привлечения к уголовной ответственности его однопартийца Сергея Скуратовского является попыткой отвлечь внимание общественности от соучастия этих ведомств в хищениях в оборонном комплексе.

"Представление САП и НАБУ на моего побратима Сергея Скуратовского – это попытка отвлечь внимание общественности от вопиющих преступлений этих ведомств – их соучастия и прикрытия масштабных хищений в оборонном комплексе", - написал О.Ляшко на своей странице в соцсети Фейбсук во вторник.

"Вместо реальной борьбы с коррупцией во власти, САП и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины – ИФ), руководители которых на прочном крючке у Порошенко (президента Украины Петра Порошенко – ИФ), выполняют политический заказ по дискредитации меня перед президентскими выборами", - также заявил лидер Радикальной партии, который также является кандидатом в президенты.

Он подчеркнул, что САП и НАБУ полностью дискредитированы покрыванием коррупции власти, поэтому должны быть ликвидированы, а их руководители – предстать перед судом.

"Мы требуем аудита НАБУ, который блокируется властью. Так называемые антикоррупционеры, на содержание которых украинцы потратили свои кровные миллиарды, как я и предупреждал, такие же продажные", - написал О.Ляшко.

Ранее в этот день САП сообщила, что направила генеральному прокурору Украины для поддержания и внесения в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов фракции Радикальной партии Сергея Скуратовского и "Народный фронт" Дениса Дзензерского за представление заведомо недостоверных сведений в декларации лиц, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, по ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.