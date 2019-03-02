Украине нужна поддержка международного сообщества, в том числе финансовая - премьер

Украина должна возмещать государственный долг, сохраняя динамику экономического подъема, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

Как сообщила пресс-служба премьера, в интервью Die Welt В.Гройсман назвал ошибкой прошлого большой государственный долг, накопленный в период с 2005 по 2013 годы. Этот долг нужно возмещать. И одновременно нужно сохранять динамику экономического подъема.

"Вот почему нам нужна поддержка международного сообщества с целью сохранения нашей позиции и продолжения наших реформ. То, что я лично хотел бы видеть, - это более активная позиция наших партнеров по этим вопросам ... Нам нужны дешевые и эффективные финансовые инструменты. С помощью этих инструментов мы сможем быть более эффективными, расти быстрее и стать более стабильным и прочным партнером", - отметил Владимир Гройсман.

Он отметил, что в стране меняется система управления на разных уровнях, реформируется сектор энергетики, инфраструктуры, пенсионной системы, системы здравоохранения и образования.

"Для облегчения ведения бизнеса, в том числе иностранными компаниями, в течение последних трех с половиной лет мы провели бОльшую дерегуляцию системы, чем за последние 20 лет - а именно отменили более 700 ограничивающих нормативных актов", - добавил премьер-министр.

В.Гройсман убежден, что Украине нужна поддержка. "Но мы не просим подачек. Мы говорим, что мы – часть демократического мира. Мы – большая европейская страна", - сказал он.