Количество украинских предприятий в других странах будет мерилом эффективности дипломатов - Порошенко

Эффективность работы руководителей украинских дипломатических учреждений будет оцениваться по количеству присутствия предприятий Украины в стране пребывания, заявляет президент Петр Порошенко.

"На сегодняшний день я дал определенные указания руководителям… дипломатических учреждений: эффективность их работы будет оцениваться ростом присутствия предприятий Украины в странах пребывания", - сказал П.Порошенко на заседании Совета регионального развития Кировоградской области в Кропивницком в четверг.

Он подчеркнул, что украинские послы сейчас работают не только для обеспечения солидарности стран мира с Украиной, но и для помощи конкретным промышленным предприятиям для облегчения их выхода на рынки стран, в первую очередь, на рынки Европейского Союза.