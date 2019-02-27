Гриценко требует роспуска КС как нелегитимного после признания неконституционной статьи УК о незаконном обогащении

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко считает, что нынешний состав Конституционного суда Украины утратил легитимность и должен быть распущен решением Совета нацбезопасности и обороны после того, как признал неконституционной статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении должностных лиц, так как ее положения нарушают презумпцию невиновности.

"Конституционный суд вынес сам себе приговор. После того как он нагло/демонстративно встал на защиту чиновников-коррупционеров, КС потерял легитимность в обществе, а следовательно - больше не имеет права на существование… После позорного антинародного поступка судей КС единственный путь - Shutdown, с полной перезагрузкой", - написал политик в своей странице в соцсети Фейсбук в среду утром.

А.Гриценко отметил, что на месте главы государства созвал бы экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, чьи решения являются обязательными к выполнению всеми исполнительными органами страны, и решением СНБО: "1) прекратил бюджетное финансирование нелегитимного КС; 2) распустил нелегитимный КС с лишением дискредитированных судей всех титулов, званий и спецпенсий; 3) провел прозрачную процедуру полного обновления состава КС, с обязательной проверкой кандидатов на полиграфе".

Как сообщалось, 27 февраля источник в КС сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса Украины ст.368-2 о незаконном обогащении должностных лиц, так как ее положения нарушают презумпцию невиновности. По словам собеседника, суд принял такое решение в связи с тем, что ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.