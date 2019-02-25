Политика

20:44 25.02.2019

БПП во вторник намерена игнорировать голосования в Раде, пока Аваков не опровергнет обвинения в подкупе избирателей – Герасимов

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БПП во вторник намерена игнорировать голосования в Раде, пока Аваков не опровергнет обвинения в подкупе избирателей – Герасимов

Фракция "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде во вторник будет бойкотировать голосования, за исключением законопроектов в сфере национальной безопасности, пока министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не опровергнет заявления о подкупе избирателей представителями БПП или не предоставит доказательства.

"До момента, пока не будут опровергнуты эти политически ангажированные заявления или не будут предоставлены доказательства…наша фракция во вторник, то есть завтра (26 февраля – ИФ), не будет голосовать ни по одному вопросу, кроме всех законопроектов, которые касаются сферы национальной безопасности и обороны", - сообщил глава фракции БПП Артур Герасимов в эфире телеканала "Прямой" в понедельник.

Он напомнил, что глава МВД А.Аваков заявил о причастности представителей фракции БПП к "покупке голосов". По словам А.Герасимова фракция на своем заседании поддержала позицию с требованием опровергнуть обвинения или опубликовать доказательства.

Вместе с тем во фракции "Народный фронт" связывают намерение БПП бойкотировать голосования в парламенте с нежеланием голосовать за проект закона, инициированный министром внутренних дел, об усилении ответственности за нарушения на выборах.

"Причина столь резкого заявления понятна – завтра на голосование выносится законопроект министра МВД Арсен Аваков №8270 – об ужесточении ответственности за нарушения на выборах, в частности за подкуп избирателей", - написал народный депутат из "Народного фронта" Антон Геращенко на своей странице в соцсети Facebook в понедельник вечером.

Теги: #бпп #рада #нарфронт
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