Политика

18:32 25.02.2019

Доходы местных бюджетов за четыре года возросли с 68 млрд грн до 234 млрд грн – Порошенко

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Доходы местных бюджетов за четыре года возросли с 68 млрд грн до 234 млрд грн – Порошенко

 Доходы местных бюджетов за четыре года возросли с 68 млрд грн до 234 млрд грн, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Собственные доходы местных бюджетов выросли с 68 миллиардов гривен в 2014 году до 234 миллиардов в прошлом (году – ИФ)", - сказал П.Порошенко на Совете регионального развития Киевской области в понедельник в Броварах.

По словам президента, поступления в бюджеты областных территориальных громад Киевской области в 2018 году в среднем за год увеличились на 24%.

П.Порошенко отметил, что эти средства пошли, в том числе и на строительство 17 современных амбулаторий.

Президент подчеркнул, что успешная реформа децентрализации, хоть и далека еще до завершения, но уже показала сообществу свои результаты.

Теги: #бюджет #порошенко #децентрализация
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