Доходы местных бюджетов за четыре года возросли с 68 млрд грн до 234 млрд грн – Порошенко
Доходы местных бюджетов за четыре года возросли с 68 млрд грн до 234 млрд грн, заявляет президент Украины Петр Порошенко.
"Собственные доходы местных бюджетов выросли с 68 миллиардов гривен в 2014 году до 234 миллиардов в прошлом (году – ИФ)", - сказал П.Порошенко на Совете регионального развития Киевской области в понедельник в Броварах.
По словам президента, поступления в бюджеты областных территориальных громад Киевской области в 2018 году в среднем за год увеличились на 24%.
П.Порошенко отметил, что эти средства пошли, в том числе и на строительство 17 современных амбулаторий.
Президент подчеркнул, что успешная реформа децентрализации, хоть и далека еще до завершения, но уже показала сообществу свои результаты.