Политика

18:36 05.02.2019

Порошенко заявил о полной поддержке Супрун, но решение суда комментировать не имеет права

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Порошенко заявил о полной поддержке Супрун, но решение суда комментировать не имеет права

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает Уляну Супрун, отстраненную от должности и.о. министра здравоохранения Украины согласно определению Окружного административного суда Киева, но комментировать данное судебное решение не имеет права.

"Я хотел бы выразить свою позицию как президента относительно сегодняшнего судебного решения. Хочу подчеркнуть, что я как президент комментировать решение суда по закону не имею права. Хочу подчеркнуть, что госпожа Супрун имеет полную поддержку президента Украины", - сказал он на ежегодном приеме компаний-членов Американской торговой палаты в Украине во вторник в Киеве.

Теги: #супрун #порошенко
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